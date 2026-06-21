[헤럴드경제=신혜원 기자] 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 21일(현지시간) 미국과의 종전 합의 후속 협상과 관련해 레바논을 포함한 모든 전선에서의 종전 조치 이행이 최종 협상의 필수 전제 조건임을 재차 강조했다.

바가이 대변인은 이날 소셜미디어 엑스(X·옛 트위터)를 통해 “이란 이슬람 공화국은 상대국(미국)의 약속 이행 과정을 매우 면밀하고 진지하게 추적할 확고한 의지를 갖고 있다”며 이같이 밝혔다.

그는 “오늘 스위스에서 열리는 회의는 지난 18일 자 종전 양해각서(MOU) 조항의 이행 상황을 점검하기 위한 자리”라고 설명했다. 그러면서 “양해각서 제13조에 따라 최종 합의를 위한 협상 개시는 제1조, 4조, 5조, 10조 및 11조의 이행 여부에 달려 있다”고 짚었다. 이어 “이러한 조항들, 특히 제1조인 ‘레바논을 포함한 모든 전선에서의 전쟁 종식’이 이행되지 않고서는 최종 합의를 위한 협상 단계에 돌입하는 것은 불가능하다”고 선을 그었다.

바가이 대변인은 오늘 진행되는 논의가 앞서 언급된 조항들, 그중에서도 최우선으로 제1조의 이행에 집중될 것이라고 천명했다. 아울러 “제10조(이란산 원유 수출 문제)와 제11조(이란 동결 자산 해제) 이행을 위해 계획된 조치들에 대한 검토도 함께 이루어질 것”이라고 덧붙여 미국 측에 실질적인 경제적 상응 조치를 강하게 요구할 것임을 시사했다.