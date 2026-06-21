IPO 하루 전 모건스탠리 지수 ‘CCC’ “위험관리 실패 등 업계 하위권”

[헤럴드경제=신혜원 기자] 일론 머스크의 항공우주 기업 스페이스X가 기업공개(IPO)를 앞두고 세계 최대 지수업체 중 하나인 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)로부터 환경·사회·지배구조(ESG) 부문 최저 등급을 받은 것으로 드러났다.

21일(현지시간) 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 스페이스X는 750억달러 규모의 IPO를 하루 앞둔 지난 11일 MSCI로부터 ESG 평가 최하위인 ‘CCC’ 등급을 부여받았다. 이는 MSCI의 국가 ESG 평가 체계에서 지난 2022년 우크라이나 침공 이후 러시아에 부여된 등급과 같은 수준이라고 FT는 짚었다.

MSCI의 ESG 평가는 환경·사회·지배구조 등 3개 축을 10개 주제로 세분화해 기업의 산업별 위험 노출도와 관리 수준을 평가한 뒤 AAA부터 CCC까지 7단계 등급을 부여하는 방식으로 이뤄진다. 현재 MSCI의 ESG 중심 주가지수를 추종하는 자산만 약 1조2700억달러(한화 약 1947조원)에 달하는 만큼 시장 파급력이 크다. MSCI는 스페이스X에 대해 “높은 위험 노출도와 중대한 ESG 위험 관리 실패로 인해 업계에서 뒤처져 있다”고 지적했다.

이 같은 평가는 투자자들과 시장 전문가들 사이에서 스페이스X의 지배구조와 관련한 우려가 제기되는 가운데 나왔다. 시장에서는 머스크에게 전체 의결권의 85.1%가 집중되는 차등의결권 구조와 주주 소송 제한 조항, 이사회 독립성 부족 등이 주요 문제로 거론돼왔다. 에덱 경영대학원 기후연구소 관계자는 “진지한 ESG 평가기관이나 자체 ESG 심사 기준을 적용하는 투자 펀드라면 스페이스X의 중대한 지배구조 문제를 발견하지 못하기 어려울 것”이라고 꼬집었다.

실제 스페이스X는 MSCI의 ‘논란(controversies)’ 평가에서도 10점 만점에 1점을 받아 ‘오렌지 플래그’ 판정을 받았다. 오렌지 플래그는 기업이 진행 중인 매우 심각한 논란에 간접 연루됐거나, 진행 중인 심각한 논란에 직접 연루된 경우 등에 부여되는 주의 등급이다.

과거에도 머스크가 이끄는 기업들은 주요 지수 업체들과 갈등을 빚은 바 있다. 전기차 업체 테슬라는 지난 2022년 인종차별 의혹과 저탄소 전략 정보 부족 등을 이유로 S&P500 ESG 지수에서 제외 통보를 받았다. 당시 머스크는 ESG 평가 체계를 향해 “가짜 사회정의 운동가들이 무기화한 사기”라며 강하게 비난한 바 있다.