“선수별 간담회 열고 의견 들어 문제 해결” 한동훈 복당 “종합 판단해 결정할 문제”

[헤럴드경제=신혜원 기자] 정점식 국민의힘 원내대표는 21일 장동혁 대표의 거취를 둘러싼 당내 갈등 상황에 대해 “어찌 됐든 이 상황 자체가 빠른 시일 내에 종결돼야 된다는 생각을 많은 의원들이나 국민들이 하고 계신 게 아닌가 생각한다”고 말했다.

정 원내대표는 이날 MBN ‘정운갑의 집중분석’에 출연해 장 대표 퇴진 문제가 연내에 정리될지 묻는 질문에 “장 대표께서 참정권 침해로 인한 전 국민의 분노를 어떻게 정치권이 받아내느냐에 대한 투쟁에 집중해야 한다고 말한 것에 비춰 단시일 내에 해결하기는 조금 어렵지 않나 생각한다”고 답했다. 다만 일각에서 나오는 내년 2월 퇴진론에 대해서는 “내년 2월까지야 갈 수가 있겠습니까”라고 선을 그었다.

이어 “이번 지방선거 과정에서 국민께서 저희 당에 보내주신 경고는 우리가 엄중히 받아들여야 한다”며 “소위 당 대표 사퇴 등 지도부의 인적 쇄신이 필요하다는 목소리에 대해서도 귀를 기울여야 한다고 생각한다”고 밝혔다.

다만 “중요한 것은 이런 상황들이 당의 분열로 내비쳐서는 안 되고, 어찌 됐든 이 상황을 통해 우리가 함께 당의 방향성을 정립해 나가야 된다”고 강조했다. 당 대표 사퇴 문제는 향후 선수별 의원 간담회 등을 통해 의원과 당원들의 의견을 듣고 해결해 나갈 방침이라고 덧붙였다.

국민의힘이 최근 서울 등 7개 지역에 대해 제기한 선거 소청과 관련해서는 “선거 결과에 대한 불복이 아니라 전 국민이 분노하는 참정권 침해 사태의 실질을 절차적, 법적으로 검증해보자는 데 있다”고 설명했다. 이를 두고 더불어민주당이 선거 불복이나 부정선거론으로 주장하는 것은 “지나친 정치 공세”라며 “부정선거론에 동조하는 우리 당 의원들은 아무도 없을 것”이라고 반박했다.

재선거 가능성에 대해서는 “현행법을 중심으로 이 부분을 판단해야 한다”며 “국조와 특검 수사를 통해 투표지 부족 사태로 인한 투표 지연과 중단이 선거 결과에 영향을 미쳤는지 검증해보고, 그 결과를 토대로 일부 지역 일부 투표구에서의 재선거 등도 논의할 수 있을 것”이라고 열어두었다. 야당이 주장하는 선관위 개혁 관련 원포인트 개헌에 대해서는 “모든 사안마다 원포인트 개헌을 들고나오는 데 대해 동의하지 않는다”며 개헌특위를 통한 전면적인 논의를 주장했다.

무소속인 한동훈 의원의 복당 문제에 대해서는 “의총에서 한 의원 복당 문제가 제기되지 않는 건 아직 시기적, 절차적으로 성숙하지 않았다는 방증 아니겠나”라며 “한 의원이 보수의 한 축이라는 것은 모든 사람이 대부분 인정하고 있을 것”이라고 말했다. 그러면서도 “한 의원의 복당 문제가 다시 우리 당내 갈등으로 비화해선 안 된다는 부분을 제가 걱정하고 있다”며 당원들의 생각과 시기의 적정성을 종합해 판단할 문제라고 선을 그었다.

최근 민중기 특별검사팀이 오세훈 서울시장에게 여론조사비 대납 혐의로 징역 1년 6개월을 구형한 것에 대해서는 “저희가 어떤 반응을 보일 필요는 없다고 생각한다”고 일축했다. 정 원내대표는 “특검의 구형은 단순히 그 사건에 대한 특검의 의견 제시에 불과하고 중요한 건 재판부 판단”이라며 재판부의 현명한 판단을 기대한다고 전했다.