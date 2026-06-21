- AI 신약개발·디지털 트윈·차세대 RNA 등 5개사 참가

[헤럴드경제=구본혁 기자] KAIST는 22일부터 미국 샌디에이고에서 개최되는 세계 최대 규모의 바이오산업 컨벤션 행사인 ‘BIO International Convention 2026(이하 BIO USA 2026)’에 참가해 ‘KAIST 전시관’을 처음으로 운영하고 바이오 딥테크 기술 경쟁력을 글로벌 시장에 알린다고 밝혔다.

이번 행사에는 대학 보유 유망 바이오 기술과 교원창업기업의 혁신 기술을 대거 소개할 예정이다. 특히 KAIST는 BIO USA 참가 이래 처음으로 대학 단독 전시관인 ‘KAIST 전시관’을 운영, KAIST의 우수한 바이오 원천기술과 사업화 성과를 글로벌 시장에 직접 선보인다.

KAIST 교원이 창업한 바이오·딥테크 분야 유망 기업 5개사가 참여한다. 이들은 신약개발 초기 단계의 성공 가능성을 높이고 비용과 기간을 혁신적으로 단축할 수 있는 AI 플랫폼, 시스템생물학 기반 분석 기술, 차세대 RNA 플랫폼 등 차세대 바이오 산업을 이끌 핵심 기술을 선보일 예정이다.

참가 기업은 ▷나노이지스(대표 임성갑) ▷토르 테라퓨틱스(대표 송민호) ▷히츠(대표 김우연) ▷바이오리버트(대표 조광현) ▷라이보텍(대표 김윤기) 등 총 5개사다.

이들 기업은 글로벌 바이오 산업의 주요 흐름인 미충족 의료 수요 해결을 목표로 하고 있으며, 해외 시장에서 기술이전, 공동연구, 투자유치 등 실질적인 사업화 성과로 이어질 수 있는 차세대 유망 기업들F로 평가된다.

이들의 가장 큰 강점은 단일 후보물질에만 의존하는 단편적인 접근을 넘어, 다양한 질환과 산업에 확장 적용할 수 있는 ‘독점적인 플랫폼 기술’을 확보하고 있다는 점이다.

신약 개발의 초기 타깃 발굴부터 전임상 효능 검증, 그리고 의료기기 첨단 소재에 이르기까지 각 분야의 패러다임을 바꿀 수 있는 원천기술을 갖추고 있다. 세계적인 학술지 등에서 검증받은 KAIST 교원들의 고도화된 기술력과 맨파워를 바탕으로 탄생한 기업들인 만큼, 글로벌 제약사와 투자자들이 요구하는 기술적 완성도와 신뢰성을 고루 확보하고 있다는 것이 이들의 최대 경쟁력이다.

KAIST의 5개 창업기업은 행사 기간 동안 KAIST 전시관을 거점으로 글로벌 시장 진출을 위한 파트너링 활동에 나선다. 특히 일부 기업은 머크, 일라이 릴리, 다이이치 산쿄 등 글로벌 빅파마를 비롯해 해외 주요 벤처캐피탈(VC)과의 1:1 비즈니스 미팅을 사전에 확정하며 실질적인 협력 성과에 대한 기대를 높이고 있다.

이건재 KAIST 기술가치창출원장은 “BIO USA는 글로벌 제약사와 투자기관, 연구기관이 한자리에 모이는 세계 최대 바이오 비즈니스 행사”라며 “올해 처음 운영하는 KAIST 전시관과 KAIST NIGHT를 통해 KAIST의 우수한 플랫폼 기반 바이오 기술과 교원창업 성과를 세계 시장에 알리고, 실질적인 기술사업화와 글로벌 파트너십 성과로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

한편 KAIST는 현재 35개의 바이오 분야 교원창업기업을 배출했으며, 최근 3년간 24건의 바이오 기술이전계약을 성사시키는 등 연구성과의 사업화를 적극 추진하고 있다.이정호 KAIST 의과학대학원 교수가 창업한 소바젠은 최근 이탈리아 안젤리니 파마와 총 5억 5000만 달러 규모의 기술이전 계약을 체결하며 국내 바이오 연구의 글로벌 경쟁력을 입증한 바 있다.