3개월간 응급실 미수용 ‘0건’…광역상황실 활용도↑ 시도별 이송지침 재정비해 9월 내 전국 시행

[헤럴드경제=이태형 기자] 정부가 응급실 미수용, 이른바 ‘응급실 뺑뺑이’를 방지하기 위해 3개월 동안 광주와 전남·전북에서 실시한 응급환자 이송체계 혁신 시범사업이 마무리됐다. 미수용 0건을 기록하며 성공적이라는 자체 평가가 나온 데는 지역에 특화한 이송체계를 운영한 영향이 크다.

보건복지부와 소방청은 올해 3월부터 5월까지 3개 광역 지방정부에서 실시한 ‘응급환자 이송체계 혁신 시범사업’ 성과를 발표했다고 21일 밝혔다.

시범사업은 한정된 응급의료자원을 효율적으로 활용해 응급실 이송이 지연되는 문제를 해결하기 위해 복지부와 소방청이 공동으로 추진했다.

시범사업은 지역별 특성을 반영하고 관계기관 간 협력을 통해 이송지침이 작동 가능하도록 재정비했다.

광주는 이송 지연 상황을 6개 응급의료기관 당직의사와 구급대, 광역상황실이 공유할 수 있도록 ‘중증응급환자 이송병원 결정 위원회(Final Landing Team)’를 구성해 총 27건의 이송 지연 사례를 참여 기관 간 협력을 통해 대응했다.

전북에서는 ‘119구급스마트시스템’을 적극 활용해 구급대와 응급의료기관 간 환자 정보공유와 수용 문의가 신속하게 이뤄졌다. 119구급스마트시스템을 활용한 구급대의 병원 선정 시간은 지난해 같은 기간보다 3분 15초(27.3%) 단축돼 8분 40초가 소요됐다.

전남은 광주에 있는 의료기관과의 연계를 강화하고 광역상황실 지원요청을 활성화해 상대적으로 열악한 의료자원 분포의 한계를 극복했다.

이처럼 지역 특성을 우선 고려하고, 이송병원 선정이 지연될 경우 광역상황실이 공동 대응하도록 안전망을 뒀다.

광역상황실이 접수한 사례 중 이송병원 선정 지원은 2025년 월평균 5건이었으나, 시범사업 기간에는 월평균 41건을 접수했다.

전원 과정에도 구급대는 환자 이송 후 의료진 판단 전까지 응급실 입구에서 대기하는 등 총 45건의 전원 지원을 수행하며 신속한 병원 간 이동과 환자 부담 완화에 이바지했다는 평가이다.

이에 따라 시범사업 기간 응급실 미수용 사례는 발생하지 않았고, 응급환자의 적정하고 신속한 이송과 관련한 지표에서 개선된 추이를 보이며 성공적으로 마무리했다.

또 일각에서 우려가 제기됐던 우선수용병원으로의 강제 지정은 발생하지 않았다.

정부는 시범사업 결과를 활용해 전국 모든 시도에서 지역별 특성을 고려해 이송지침을 재정비해 9월 내 현장에 적용할 예정이다.

정은경 복지부 장관은 “시범사업의 성공을 위해 먼저 지역 내에서 해법을 찾고 사명감으로 임해주신 광주·전라 의료진과 구급대의 헌신에 감사한다”며 “이번 시범사업으로 대한민국 어디에 살든 골든타임 내 최종치료를 받을 수 있도록 응급의료의 모든 과정을 아우르는 정책 패키지의 본격 완성을 그려볼 수 있게 됐다”고 말했다.