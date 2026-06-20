[헤럴드경제=김주리 기자] 45년 만의 기록적인 폭염이 유럽 전역을 강타하면서 열차 운행 중단과 학교 휴교 등 일상생활 곳곳에서 피해가 속출하고 있다.

18일(현지시간) 블룸버그와 AFP통신에 따르면 올해 프랑스와 독일, 이탈리아, 스페인, 영국 잉글랜드 남부 지역의 기온은 평년보다 5~12도 높은 수준까지 오를 것으로 전망된다.

기상 데이터 분석업체 바이살라의 기상학자 매튜 드로스는 이번 폭염으로 인해 유럽의 냉방 수요가 지난 45년 사이 가장 높은 수준에 이를 수 있다고 내다봤다.

특히 프랑스에서는 오는 21일까지 파리를 포함한 일부 지역의 낮 최고기온이 40도를 웃돌 것으로 예상된다고 프랑스 기상청이 밝혔다.

이에 따라 프랑스 국토의 약 4분의 1에 해당하는 지역에는 기상 위기 경보 가운데 두 번째로 높은 단계인 주황색 경보가 내려졌으며, 당국은 폭염 대응 수칙 준수를 당부하고 있다.

폭염은 교통과 교육 현장에도 영향을 미치고 있다.

프랑스철도공사(SNCF)는 고온으로 인한 냉방장치 고장 위험을 줄이기 위해 이날부터 21일까지 운행 예정이던 장거리 열차 71편을 취소했다.

파리 시내 중학교 10여 곳도 이날부터 이틀간 학사 일정을 조정했으며, 프랑스 중서부 도시 투르의 에마뉘엘 드니 시장은 “기온이 40도가 되면 관내 58개 교육기관을 폐쇄하겠다”고 밝혔다.

인명 피해도 보고되고 있다. AFP통신에 따르면 이날 오전 프랑스 파리 북부 교외 지역인 에르몽에서는 30세 남성이 야외 육상 트랙에서 심정지 상태로 발견된 뒤 사망했다. 당국은 폭염과의 연관성을 조사하고 있다.

에너지 수급에도 비상이 걸렸다. 프랑스전력공사(EDF)는 하천 수온 상승에 따라 이번 주말부터 생탈방 원자력발전소의 일부 발전량을 제한할 계획이라고 밝혔다.

프랑스 안전 규정상 원전은 인근 강물을 냉각수로 사용한 뒤 방류할 때 일정 수온 이하를 유지해야 한다. 그러나 최근 폭염으로 하천 수온이 상승하면서 발전량 조정이 불가피해졌다는 설명이다.

EDF는 오는 23일부터 블라예와 골페슈 등 다른 원전들도 폭염의 영향을 받을 가능성이 있다고 경고했다.

영국과 프랑스, 이탈리아, 스페인에도 주황색 폭염경보가 발령된 상태다. 특히 스위스 바젤 인근 북부 지역에는 최고 단계인 적색경보가 내려졌다고 블룸버그통신은 전했다.

전문가들은 최근 유럽에서 폭염 발생 빈도와 강도가 점차 높아지는 배경으로 기후변화를 지목하고 있다. 과거에는 남유럽에 국한됐던 극한 고온 현상이 이제는 중부·북부 유럽까지 확산하는 추세를 보이면서, 각국 정부도 에너지·교통·보건 분야 전반에 걸쳐 폭염 대응 체계를 강화해야 한다는 목소리가 커지고 있다.