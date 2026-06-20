요미우리 인터뷰서 “국민의힘 복당 목표지만 서두르지 않아” “장동혁, 정치적 권위·정통성 상실” “보수 재건 뜻 같다면 누구와도 협력”

[헤럴드경제=서지연 기자] 무소속 한동훈 의원이 2030년 대선 출마 가능성과 관련해 “그 시점에 국민들이 나를 필요로 하느냐에 달려 있다”며 가능성을 열어뒀다. 국민의힘 복당 의사도 재확인했지만, 현재 당 지도부를 향해서는 강도 높은 비판을 내놨다.

20일 일본 요미우리신문에 따르면 한 의원은 지난 17일 국회의원회관에서 진행한 인터뷰에서 2030년 대선 출마 여부를 묻는 질문에 “지금 단계에서 나 스스로 결정할 문제가 아니다”라며 “국민이 필요로 하는지에 달려 있다”고 말했다.

보수 진영 재편과 관련해서는 국민의힘 복당 의사를 분명히 했다.

그는 “국민의힘 복당을 목표로 하고 있다”면서도 “다만 서두를 필요는 없다”고 말했다.

이어 “2028년 총선에서 보수가 다수당이 되고, 2030년 대선에서 정권을 되찾는 길을 함께 걸을 수 있는 사람이라면 누구와도 함께할 생각”이라며 “보수 재건 과정에서 보복이나 배제를 할 생각은 없다”고 강조했다.

반면 자신을 사실상 제명한 장동혁 대표 체제에 대해서는 비판적인 입장을 드러냈다.

한 의원은 “장 대표는 형식적으로 직을 유지하고 있을 뿐 정치적 권위나 보수 진영을 이끌 정통성은 이미 상실한 상태”라며 “통상적으로 지방선거에서 참패하고도 사퇴하지 않는 당 대표는 거의 없다”고 지적했다.

오세훈 서울시장이나 이준석 개혁신당 대표와의 연대 가능성에 대해서는 특정 인물을 거론하기보다 보수 재건이라는 목표를 강조했다.

그는 “보수 재건에 뜻을 같이하는 사람이라면 누구와도 행보를 함께하고 싶다”고 말했다.

이재명 정부를 향해서는 강한 견제 메시지를 내놨다.

한 의원은 “대한민국을 지탱해 온 제도와 시스템이 권력자들의 사적 이익을 위해 무너지고 있다”고 주장했다.

특히 오는 10월 시행 예정인 검찰청 폐지와 공소청·중대범죄수사청 신설을 겨냥해 “이 대통령의 사법 리스크와 무관했다면 이런 제도 개편은 추진되지 않았을 것”이라며 “오랫동안 유지돼 온 제도를 권력자의 편의에 따라 바꾸는 것은 위험하다”고 말했다.

향후 정권 교체 시 검찰 제도를 부활시킬 것이냐는 질문에는 “‘부활’이라기보다 무너진 제도를 정상화하는 문제”라며 “다만 기존 제도의 문제점에 대해서는 개혁과 보완이 가능하다”고 답했다.

이번 인터뷰는 한 의원이 차기 보수 진영 재편 과정에서 자신의 역할을 적극적으로 모색하는 동시에 국민의힘 복당 의사와 차기 대권 도전 가능성을 모두 열어둔 것으로 해석된다. 특히 2028년 총선과 2030년 대선을 보수 재건의 시간표로 제시하며 장기적인 정치 행보를 예고한 점이 눈에 띈다.