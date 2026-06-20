[헤럴드경제=채상우 기자] 토요일인 20일 전국에 최대 200㎜에 달하는 집중호우가 예보돼 안전에 각별한 주의가 요구된다.

기상청에 따르면 이날 전국은 대체로 흐린 가운데 저녁까지 대부분 지역에 비가 내리겠다. 수도권과 중부지방, 경북 중·북부는 늦은 밤까지 비가 이어질 전망이다. 강원 산지와 동해안은 21일 오전까지 비가 계속될 것으로 예상된다.

비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 동반될 수 있다. 특히 짧은 시간에 많은 비가 집중되면서 침수와 시설물 피해, 안전사고 가능성이 높아지고 있다.

예상 강수량은 강원 산지·동해안이 50∼200㎜로 가장 많다. 서울·인천·경기와 강원 내륙, 대구·경북은 30∼80㎜, 부산·울산·경남은 20∼80㎜가 예보됐다. 대전·세종·충남·충북은 20∼60㎜, 제주도는 5∼80㎜, 광주·전남·전북은 5∼20㎜, 서해5도는 5∼40㎜의 비가 내릴 것으로 전망된다.

현재 강풍특보가 내려진 전라 해안과 경남권 해안, 제주도 대부분 지역에서는 오후까지 순간풍속 시속 70㎞에 달하는 강한 바람이 불겠다. 강원 동해안 역시 오후부터 강풍특보가 발표될 가능성이 있다.

이 밖의 지역에서도 순간풍속 시속 55㎞ 안팎의 강풍이 예상돼 간판과 비닐하우스 등 시설물 관리에 주의가 필요하다.

해상 상황도 좋지 않다. 남해상과 동해상을 중심으로 돌풍과 천둥·번개가 동반되는 곳이 있겠으며, 높은 물결이 일어 항해나 조업 선박의 주의가 요구된다.

바다의 물결은 동해 앞바다 1.0∼5.0m, 서해 앞바다 0.5∼3.0m, 남해 앞바다 1.0∼3.0m로 예상된다. 먼바다 파고는 동해 1.0∼5.5m, 서해 1.0∼3.5m, 남해 1.5∼3.5m까지 높게 일 전망이다.