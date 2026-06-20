WP “네타냐후, 레바논 강경론 압박 직면” 美 정보당국 “철군 거부만으로도 종전 합의 붕괴 위험” 헤즈볼라 공습에 첫 대면협상 무산…트럼프와 균열 조짐

[헤럴드경제=서지연 기자] 미국과 이란이 종전 양해각서(MOU)를 체결하고 후속 핵 협상에 돌입했지만 최대 변수는 이란이 아니라 이스라엘이라는 분석이 나오고 있다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 국내 정치적 압박 속에 레바논 군사작전을 이어갈 경우 어렵게 성사된 미·이란 합의가 흔들릴 수 있다는 우려다.

19일(현지시간) 워싱턴포스트(WP)에 따르면 미국 정보당국은 최근 내부 보고서를 통해 이스라엘이 레바논에서 군사작전을 지속할 가능성을 주시하고 있다.

보고서는 네타냐후 총리가 올가을 총선을 앞두고 국내 강경파와 안보 진영의 압박에 직면해 있으며, 이 때문에 헤즈볼라를 겨냥한 군사작전을 쉽게 중단하지 못할 것으로 전망했다.

미 정보당국은 특히 이스라엘의 움직임이 미국과 이란이 체결한 종전 MOU의 핵심 조항과 충돌할 수 있다고 판단했다.

종전 합의에는 레바논 전선에서의 적대행위 중단이 포함돼 있다. 그러나 이스라엘은 합의 이후에도 레바논 남부 지역에 대한 군사작전을 이어가고 있으며 철군 계획도 밝히지 않고 있다.

미 당국자들은 WP에 “이스라엘군이 레바논 영토 일부를 계속 점령하는 것만으로도 취약한 합의가 무너질 수 있다”고 경고했다.

한 당국자는 “이스라엘의 완전한 철군 없이는 헤즈볼라와의 충돌 재개가 거의 확실하다”며 “레바논 영토 점령은 재앙으로 가는 지름길”이라고 말했다.

보고서에는 이스라엘 내부의 불만도 담긴 것으로 전해졌다.

이스라엘 강경파는 이번 합의가 이란에 대한 압박을 약화시키고 테헤란에 숨 돌릴 시간을 주고 있다고 보고 있다. 이스라엘이 전쟁을 통해 추구했던 핵 프로그램 해체와 대리세력 약화라는 목표도 사실상 달성되지 못했다는 불만이 적지 않다.

실제로 미국과 이란의 종전 합의 발표 직후 이스라엘은 레바논 남부를 대규모 공습했다.

이스라엘군은 헤즈볼라의 드론 공격으로 자국 군인 4명이 사망한 데 대한 보복이라고 설명했지만, 이 공격으로 인해 스위스에서 열릴 예정이던 미국과 이란의 첫 대면 실무협상은 결국 연기됐다.

도널드 트럼프 미국 대통령도 공개적으로 이스라엘을 향해 자제를 요구하고 있다.

트럼프 대통령은 주요 7개국(G7) 정상회의 기간 기자회견에서 “네타냐후 총리와 레바논 문제를 두고 약간의 의견 차이가 있다”고 인정했다.

그는 “헤즈볼라 인사가 건물에 들어간다고 해서 매번 건물을 폭파할 필요는 없다”며 이스라엘의 군사 대응 수위에 불편한 기색을 드러냈다.

이는 전쟁 초기 이스라엘을 전폭 지원했던 트럼프 행정부가 최근 들어서는 종전 협상 유지를 위해 네타냐후 정부를 공개적으로 압박하는 모습으로 해석된다.

WP는 네타냐후 총리가 레바논 전선을 확대할 경우 미국과 이란의 종전 틀을 위협할 뿐 아니라 트럼프 대통령과의 관계에도 균열을 초래할 수 있다고 분석했다.