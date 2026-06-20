교육부·행정안전부·기후에너지환경부 등 8개 정부포상 수여 변재운 이사장 “미래세대 어린이들에게 큰 희망 선사”

[헤럴드경제=양정원 기자] 제4회 대한민국 어린이대상 시상식이 20일 오전 서울 양재동 aT센터 제2전시장 특설무대에서 개최됐다.

한국어린이청소년문화원과 헤럴드경제·코리아헤럴드가 공동 주최한 제4회 대한민국 어린이박람회 부대행사로 열린 이날 시상식에서는 어린이 정책을 주제로 한 공모전 입상자와 우수 전시 참여 개인·기관이 수상의 영예를 안았다.

시상에 앞서 변재운 한국어린이청소년문화원 이사장은 “미래세대 어린이들에게 희망을 선사하고 다양한 체험 기회의 장을 열 수 있도록 힘을 보탠 수상자들에게 깊은 감사의 뜻을 전한다”고 말했다.

이번 시상식에서는 교육부, 행정안전부, 기후에너지환경부, 고용노동부, 국가보훈부, 통일부, 여성가족부, 기상청 등 8개 정부 부처 명의의 상이 수여됐다.

수상자는 다음과 같다.

<제4회 대한민국 어린이대상 수상자>

△교육부 장관상: 박재성 체험㈜ 대표이사, ㈜리얼리뷰코퍼레이션 △행정안전부 장관상: 체험㈜ △기후에너지환경부 장관상: 봉양순 서울시의회 의원 △고용노동부 장관상: 김건우 범우주택 대표, 서정훈 태강건설산업 대표이사 △국가보훈부 장관상: 조인균 그양반네 대표 △통일부 장관상: 체험㈜ △성평등가족부 장관상: 서울물재생시설공단, 장택상 ㈜선한상사 대표이사 △기상청장상: 김순례