[헤럴드경제=고승희 기자] 개최국 미국의 기세가 안방에서 매섭게 폭발했다. 파라과이와의 개막전 대승에 이어 ‘사커루’ 호주마저 완벽하게 제압, 32강 토너먼트 진출을 조기에 확정했다.

미국 축구 국가대표팀은 20일(한국시간) 미국 워싱턴주 시애틀의 루멘 필드에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 D조 2차전에서 호주를 상대로 2-0 완승을 거두었다. 이로써 조별리그 2연승(승점 6)을 달성한 미국은 D조 단독 선두로 치고 나가며 토너먼트행 티켓을 따냈다.

이날 경기 역시 미국의 전방 압박과 측면 파괴력이 전반 초반부터 빛을 발했다. 팽팽한 균형을 깨뜨린 선제골은 전반 11분 만에 나왔다. 미국의 공격수 폴라린 발로건이 날카로운 돌파로 호주의 측면을 무너뜨린 뒤 문전으로 낮고 빠른 컷백 패스를 시도했다. 이때 이를 차단하려던 호주의 센터백 캐머런 버지스의 몸에 맞은 공이 그대로 호주의 골망으로 빨려 들어갔다. 지난 13일 파라과이와의 1차전(다미안 보바디야 자책골)에 이어 두 경기 연속으로 상대 자책골을 유도했다.

기세를 올린 미국은 전반이 끝나기 전 호주의 추격 의지를 완전히 꺾어놓는 쐐기포를 터뜨렸다. 전반 43분, 데스트의 프리킥이 굴절되며 떠오른 공을 프리먼이 헤더로 마무리해 스코어를 2-0으로 벌렸다. 이 골은 처음엔 오프사이드로 판정됐으나 VAR 판독 끝애 골로 인정됐다.

전반에만 2골을 내준 호주는 후반 시작과 동시에 전술 변화로 반격에 나섰다. 1차전에서 강호 튀르키예를 2-0으로 완파했던 호주는 미국이 단단한 수비 블록을 만들며 호주를 틀어막았다. 전반전 스코어를 후반 종료 때까지 안정적으로 지켜낸 미국은 홈팬들의 열광적인 환호 속에 무실점 승리로 경기를 마무리했다.

D조는 조기 진출을 확정한 미국은 오는 26일 튀르키예를 상대로 조별리그 마지막 경기를 치른다. 현재 2승(승점 6)으로 D조 단독 선두에 올라 있는 미국은 3차전에서 최소 무승부만 거둬도 자력으로 조 1위를 지킨다. 이번 월드컵부터 48개국으로 확대 개편돼 조 1, 2위가 32강에 직행한다. 미국으로선 대진상 유리한 고지를 점할 수 있는 조1위 수성이 당면 과제다.

반면 1승 1패(승점 3)가 된 호주는 같은 날 파라과이를 상대로 벼랑 끝 승부를 벌여야 한다. 1차전에서 튀르키예를 2-0으로 제압했던 호주는 파라과이전에서 반드시 승리해야 자력으로 32강 직행권을 따낼 수 있다. 호주의 승부수는 미국전에서 드러난 ‘선제 실책’ 트라우마 극복에 있다.

벼랑 끝에서 미국의 틈새를 노려야 하는 튀르키예와 거친 압박으로 호주의 발을 묶어야 하는 파라과이의 저항도 만만치 않을 것으로 보인다. 개최국 미국의 독주 속에서 다른 세 팀이 한 장의 직행 티켓을 두고 생존 레이스를 시작한다.