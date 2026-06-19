[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 자연재해로부터 도민들의 소중한 재산을 보호하기 위해 민관 협력체계를 구축해 풍수해·지진 재해보험 가입 지원에 본격 나선다.

경북도는 19일 오후 경북도청 사림실에서 대한적십자사 경북지사와 4개 기업·기관과 풍수해·지진 재해보험 가입 지원을 위한 제3자 기부 업무협약을 체결했다.

이날 협약식에는 이철우 경북지사를 비롯해 김재왕 대한적십자사 경북지사 회장, 김진욱 농협은행 경북본부장, 최진현 대한전문건설협회 경북도회장, 이종원 HS화성(주) 대표이사 회장, 조영철 경북개발공사 전무이사 등 주요 기관장 6명과 관계자 20여명이 참석했다.

이번 협약으로 농협은행 경북본부는 1500만원, 대한전문건설협회 경상북도회 500만원, HS화성 500만원, 경북개발공사 500만원 등 총 3000만원의 기부금을 전달했다.

경북도는 이번 지원을 시작으로 민관 협력을 통한 재난 안전망을 더 촘촘히 구축해 나갈 계획이다.

이철우 경북지사는 “기후변화로 인해 풍수해와 지진 등 자연재해의 예측 불가능성이 커진 만큼 이에 대한 선제적 대비가 무엇보다 중요하다”며 ”이번 협약을 통해 재난 취약계층이 안심하고 생활할 수 있는 안전한 경북을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.