[헤럴드경제(영주)=김병진 기자] 황병직 영주시장 당선인이 영주시 행정 전반에 대한 강도 높은 진단과 함께 행정 쇄신 의지를 밝혔다.

19일 영주시장직 인수위원회에 따르면 황 당선인은 전날 인수위원회 업무보고를 마무리하는 자리에서 지역 곳곳에 방치된 시설과 생활 불편 사례를 언급하며 공직사회의 적극적인 문제 해결 노력을 주문했다.

황 당선인은 특히 영주 주요 진입로에 설치된 옛 판타시온 간판을 사례로 들며 관리 부실 문제를 지적했다.

훼손된 상태로 장기간 방치된 간판이 시민과 관광객들에게 부정적인 도시 이미지를 주고 있다며 조속한 정비 필요성을 강조했다.

이어 도로포장 문제에 대해서도 쓴소리를 이어갔다.

그는 “관행이 반복되면 문제를 문제로 인식하지 못하게 된다”며 “시민 세금이 투입되는 사업은 공무원들이 책임감을 갖고 현장을 철저히 점검해 시민 불편을 최소화해야 한다”고 당부했다.

수년째 활용되지 못하고 있는 공공시설 문제도 도마에 올랐다.

황 당선인은 “광복로 문화거점시설로 운영됐던 카페 ‘다리다’와 전통·향토음식 체험관으로 조성된 ‘식치원’ 건물이 사실상 방치 상태에 놓여 있다”고 지적하며 활용 대책 마련을 주문했다.

이어 예산이 투입된 공공시설이 제 역할을 하지 못하는 것은 행정의 책임과도 직결되는 문제라고 강조했다.

민원 행정 혁신 방안도 제시했다.

황 당선인은 “민원을 적극적으로 해결한 공무원과 허가과 등 기피 부서 근무자에게 인센티브를 제공하는 방안을 검토하겠다”며 “시민 민원을 담당자와 관리자, 상급자가 단계적으로 검토하는 ‘민원 3심제’를 도입해 민원 처리의 공정성과 책임성을 높이겠다”고 밝혔다.

농업 분야 정책 개선 필요성도 언급했다.

황 당선인은 농기계 임대사업을 사례로 들며 “고령 농업인이나 농기계 조작이 어려운 농민들은 사실상 혜택을 받기 어렵다”고 지적했다.

이어 “단순 임대를 넘어 운전 지원 서비스까지 포함하는 방안 등 시민들이 실질적으로 체감할 수 있는 정책 아이디어를 적극 발굴해 달라”고 주문했다.

황병직 당선인은 “행정의 기본은 시민 불편을 해결하고 시민의 눈높이에서 문제를 바라보는 것”이라며 “관행에 안주하지 않고 현장 중심의 행정을 통해 시민이 변화를 체감할 수 있는 영주시를 만들어 가겠다”고 말했다.