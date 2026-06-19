[헤럴드경제(포항)=김병진 기자] 박용선 포항시장 당선인은 19일 호국보훈의 달을 맞아 학도의용군 전승기념관을 찾아 학도의용군회 포항지회 회원들과 간담회를 갖고 참전용사들의 의견을 청취했다.

이날 간담회에는 손대익 회장을 비롯한 학도의용군회 포항지회 회원 7명이 참석해 6·25전쟁 당시 참전 경험과 학도의용군의 역사적 의미에 대해 이야기를 나누는 시간을 가졌다.

참석자들은 학생 신분으로 전쟁에 뛰어들어 나라를 지켰던 당시의 기억을 회상하며 오늘날 자유와 평화의 가치가 많은 이들의 희생 위에 세워졌다는 점을 강조했다.

현재 대부분 90세 안팎의 고령인 회원들은 여전히 나라 사랑 정신을 실천하며 호국정신 계승 활동에 힘쓰고 있다.

특히 회원들은 학도의용군의 희생과 헌신을 미래세대에 올바르게 전하기 위한 교육과 홍보의 중요성을 강조하며 지역사회와 행정의 지속적인 관심과 지원을 요청했다.

박용선 당선인은 “나라가 가장 어려웠던 시기에 학도의용군이 보여준 용기와 희생은 오늘의 대한민국을 있게 한 소중한 역사”라며 “학도의용군의 숭고한 애국정신이 미래세대에게 올바르게 전해질 수 있도록 관심과 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

이어 “고령의 나이에도 불구하고 호국의 뜻을 이어가고 계신 회원들의 건강과 복지 증진에도 세심한 노력을 기울이고 예우에 소홀함이 없도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

한편 박용선 당선인은 민선 9기 출범을 앞두고 지역 각계각층과의 소통 행보를 이어가며 시민들의 다양한 의견을 시정에 반영하기 위한 현장 행정을 강화하고 있다.