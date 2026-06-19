[헤럴드경제(대구)=김병진 기자] 추경호 대구시장 당선인이 민선 9기 출범을 앞두고 시민사회단체와의 소통 행보를 이어가고 있다.

추경호 당선인은 19일 대구참여연대를 방문해 지역 현안과 시민 참여 확대 방안 등에 대한 현장 의견을 청취했다.

이번 방문은 시정 운영 과정에서 시민사회의 다양한 목소리를 적극 반영하겠다는 의지를 나타낸 것으로 풀이된다.

이날 간담회에서는 시민 참여 활성화, 지방자치 발전, 인권 증진, 지속 가능한 지역사회 조성 방안 등 다양한 현안에 대한 의견이 오갔다.

대구참여연대 측은 지역 발전을 위한 시민사회의 역할과 정책 추진 과정에서의 소통 필요성을 강조했다.

추 당선인은 “시민사회단체는 지역 발전의 중요한 동반자”라며 “대구의 혁신과 변화는 행정의 노력만으로 이뤄질 수 없는 만큼 시민사회와 지속적으로 소통하며 함께 해법을 마련해 나가겠다”고 말했다.

이어 “시민들이 정책 추진 과정에 보다 폭넓게 참여하고 자유롭게 의견을 제시할 수 있는 환경을 조성해 시민과 함께하는 시정을 구현하겠다”며 “앞으로도 다양한 시민사회단체를 꾸준히 만나 현장의 목소리가 정책에 충실히 반영될 수 있도록 하겠다”고 덧붙였다.

대구참여연대 관계자는 “시장 당선인이 직접 시민단체를 방문한 사례는 전례를 찾기 어렵다”며 “시민사회와의 소통 의지를 보여주는 상징적인 행보라는 점에서 의미가 크다”고 평가했다.

한편 추 당선인은 최근 대구경제정의실천시민연합, 대구 여성의 전화, 장애인 단체 등을 잇달아 방문하며 시민사회와의 접점을 넓혀가고 있다.

지역사회에서는 이 같은 행보가 향후 시정 운영 과정에서 협치와 소통 강화로 이어질지 주목하고 있다.