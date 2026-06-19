[헤럴드경제=김보영 기자] 2026 북중미 월드컵 경기장에서 포착돼 화제를 모은 ‘성조기 비키니 미녀 관중’이 실제 인물이 아닌 인공지능(AI) 생성된 ‘가짜’로 밝혀졌다.

13일(한국시간) 영국 매체 더선 등에 따르면 미국과 파라과이의 북중미 월드컵 D조 조별리그 1차전이 미국 캘리포니아주 잉글우드의 소파이 스타디움에서 열렸다.

이날 미국은 홈팬들의 열렬한 응원 속에서 4-1로 완승을 거두며 분위기가 잔뜩 고조됐다. 여기에 경기 후에는 관중석에 있는 한 미녀 관중의 사진이 소셜네트워크서비스(SNS)에 확산되며 더욱 들썩였다.

사진 속 여성은 성조기가 그려진 비키니를 입고 경기를 지켜보고 있는 모습이다. 짧은 머리와 탄탄한 몸매, 구릿빛 피부가 눈길을 끌며 온라인상에서 폭발적인 관심을 받았다. 해당 게시물은 10만 개가 넘는 ‘좋아요’를 기록하기도 했다.

하지만 이 여성은 곧 AI로 만들어진 허구임이 확인됐다. 더 선은 ‘월드컵에서 비키니를 입은 아름다운 미국 팬은 누구인가, 정말 존재하는가’라는 기사에서 “이 여성이 SNS를 뜨겁게 만들었지만, AI로 만들어졌다. 실존하지 않는다”고 전했다.

스페인 언론 문도 데포르티보도 “엄청난 바이럴로 화제가 됐지만, 실제 인물이 아니다”라며 “피부와 천, 주변 조명까지 높은 수준의 디테일 때문에 진짜 사진으로 착각하는 이들이 많았지만, AI 이미지 생성 도구로 만들어진 것”이라고 전했다.

앞서 한국 프로야구 경기장에서 포착된 것으로 알려져 해외 온라인 커뮤니티에서 화제가 된 미녀 관중 역시 AI가 생성한 가짜 이미지로 드러난 바 있다.

문도 데포르티보는 이번 사례에 대해 “생성형 AI 기술의 놀라운 발전을 보여주는 사례”라며 “첨단 탐지 알고리즘조차 합성 인물을 식별하는데 어려움을 겪고 있다”고 해석했다.