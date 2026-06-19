[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천광역시교육청이 19일 정기인사를 단행했다.

시 교육청은 도성훈 교육감 3기 출범을 앞두고 7월 1일자 지방공무원 645명에 대한 정기인사를 발표했다.

이번 정기인사는 ▷3급 2명 ▷4급 2명 ▷6급 43명 ▷7급 61명 등 총 108명의 승진과 3급 이하 전보 537명을 반영했다.