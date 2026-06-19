[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천광역시교육청이 19일 정기인사를 단행했다.
시 교육청은 도성훈 교육감 3기 출범을 앞두고 7월 1일자 지방공무원 645명에 대한 정기인사를 발표했다.
이번 정기인사는 ▷3급 2명 ▷4급 2명 ▷6급 43명 ▷7급 61명 등 총 108명의 승진과 3급 이하 전보 537명을 반영했다.
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입력 2026-06-19 16:56:30
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[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천광역시교육청이 19일 정기인사를 단행했다.
시 교육청은 도성훈 교육감 3기 출범을 앞두고 7월 1일자 지방공무원 645명에 대한 정기인사를 발표했다.
이번 정기인사는 ▷3급 2명 ▷4급 2명 ▷6급 43명 ▷7급 61명 등 총 108명의 승진과 3급 이하 전보 537명을 반영했다.
[영상] “80평 저택이 사실상 0원” 일산 부촌 2층집 ‘66% 급락’ 이유는 [부동산360]
정발산동과 함께 단독주택가를 형성해 일산의 대표 부촌으로 꼽히는 마두동의 한 주택이 감정가 17억원대에서 현재 5억원대로 하락한 경매시장에 나와 유찰이 거듭되고 있는데 가격·입지 측면의 강점이 크지만 대향력 임차인이 있다는 점이 유찰요인으로 작용하고 있다는 게 전문가들의 분석이며 정발산동과 함께 단독주택가를 형성해 일산의 대표 부촌으로 꼽히는 마두동의 한
[영상] “80평 저택이 사실상 0원” 일산 부촌 2층집 ‘66% 급락’ 이유는 [부동산360]
정발산동과 함께 단독주택가를 형성해 일산의 대표 부촌으로 꼽히는 마두동의 한 주택이 감정가 17억원대에서 현재 5억원대로 하락한 경매시장에 나와 유찰이 거듭되고 있는데 가격·입지 측면의 강점이 크지만 대향력 임차인이 있다는 점이 유찰요인으로 작용하고 있다는 게 전문가들의 분석이며 정발산동과 함께 단독주택가를 형성해 일산의 대표 부촌으로 꼽히는 마두동의 한 주택이 경매시장에 나와 유찰이 거듭되고 있다.
단독 [단독] ‘딸 돌 반지가 날아갔다’…10년 믿은 금은방 사장 벌써 100명 넘게 당했다 [세상&]
서울 종로구 H 주얼리시티 1층에서 15년 넘게 영업해온 금은방 대표 50대 이모 씨는 고객들에게 금 투자 수익과 배당을 약속하며 현금과 금을 받아 챙긴 뒤 잠적한 의혹을 받고 있으며, 피해자들에 따르면 지난 3일 첫 고소장이 접수된 이후 약 100건 이상의 고소가 접수됐으며 경찰은 이를 병합해 수사 중이다.
[영상] “114평인데 4억대라고?” 13억 하던 광주 2층집 급락 이유는 [부동산360]
경기 광주시 신현동에 위치한 114평 규모 단독주택이 세 차례 유찰을 거치면서 최저매각가격은 감정가의 34% 수준인 4억5557만원까지 낮아졌는데, 감정평가 당시 토지 감정가만 10억2921만원이었다는 점을 고려하면 가격 부담은 상당히 낮아진 셈이다.