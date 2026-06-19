화성시 동탄구의 규제지역 지정 가능성이 거론되는 가운데 동탄 부동산 시장에 대한 관심이 이어지고 있다. 아파트 가격 상승세가 지속되면서 주거용 오피스텔 등 다양한 주거 상품도 함께 검토되는 모습이다.

최근 동탄구는 집값 상승세가 이어지면서 규제지역 지정 가능성이 제기되고 있다. 업계에서는 규제 시행 여부와 관계없이 실수요와 투자 수요가 혼재된 시장 상황이 이어지고 있다고 분석한다.

동탄은 삼성전자 기흥·화성캠퍼스와 용인 첨단시스템반도체 국가산업단지 배후 지역으로 꼽힌다. 또한 GTX-A와 SRT 등 광역교통망을 이용할 수 있으며 생활 인프라도 갖추고 있다.

동탄역 생활권 주요 아파트에서는 신고가 거래 사례가 이어지고 있으며, 일부 수요자들은 아파트 외 주거용 오피스텔 등 다양한 주거 형태도 검토하고 있다.

이 가운데 대방건설이 시공한 ‘동탄역 디에트르 퍼스티지’는 아파트 531세대와 주거용 오피스텔 323실, 업무시설 및 상업시설로 구성된 복합단지다.

단지는 GTX-A와 SRT를 이용할 수 있는 동탄역 인근에 위치해 있으며, 단지 내 업무시설과 상업시설, 영화관 등이 함께 조성됐다.

주거용 오피스텔은 전용면적 84㎡ 중심의 3룸 구조로 설계됐으며, 팬트리와 드레스룸 등 수납공간을 적용했다. 입주민은 단지 내 조성된 커뮤니티 시설을 이용할 수 있다.

부동산 업계에서는 동탄 지역이 반도체 산업과 교통 인프라를 기반으로 꾸준한 주거 수요가 형성되고 있는 지역으로 보고 있다.

한편 ‘동탄역 디에트르 퍼스티지’ 견본주택은 경기도 화성시 여울동 일원에서 운영 중이다.