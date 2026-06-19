국내 디지털 금융 서비스 기업 더즌이 글로벌 블록체인 플랫폼 솔라나 재단과 스테이블코인 결제 기술 협력 및 디지털 자산 인프라 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 19일 밝혔다.

협약식에는 조철한 더즌 대표이사와 루 인(Lu Yin) 솔라나 재단 아시아·태평양(APAC) 사업개발 총괄, 이성산 솔라나 재단 한국총괄이 참석했다.

양사는 이번 협약을 통해 ▲스테이블코인 결제 및 정산 ▲크로스보더 결제 및 송금 ▲AI 에이전트 결제 ▲솔라나 생태계 협력 ▲디지털 자산 인프라 등 5개 분야에서 협력할 예정이다. 향후 개념검증(PoC) 프로젝트를 진행하며 기술 적용 가능성을 검토한다는 계획이다.

스테이블코인 결제 및 정산 분야에서는 스마트계약 기반 결제·정산 인프라 구축을 검토한다. 더즌은 결제 파트너로 참여하며, 달러 기반 스테이블코인을 활용한 결제 및 정산 구조를 연구할 예정이다.

크로스보더 결제 및 송금 분야에서는 해외 송금 및 외환 거래 과정의 효율성 개선을 위한 기술 적용 방안을 공동 검토한다.

AI 에이전트 결제 분야에서는 AI가 자율적으로 결제와 정산을 수행하는 에이전틱 커머스 관련 기술 연구를 진행한다. 양사는 관련 서비스 모델의 실현 가능성을 검토할 계획이다.

또한 솔라나 블록체인 생태계 내 개발자와 인프라 기업, 애플리케이션 개발사 등 다양한 참여자와의 협력 기회를 모색하고, 실물자산 토큰화(RWA)를 포함한 디지털 자산 분야에서도 기술 협의를 이어갈 예정이다.

루 인 솔라나 재단 APAC 사업개발 총괄은 “더즌과 협력을 통해 결제 및 디지털 자산 분야에서 다양한 가능성을 검토하게 됐다”고 말했다.

조철한 더즌 대표는 “이번 협약을 계기로 스테이블코인과 디지털 자산 기반 서비스에 대한 기술 검토를 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.