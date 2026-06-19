사진1: 서울 더즌 본사에서 진행된 더즌-솔라나 재단 업무협약식 후 (오른쪽부터) 조철한 더즌 대표와 루 인(Lu Yin) 솔라나 재단 APAC 사업개발 총괄이 기념 촬영을 하고 있다.(더즌 제공)
사진1: 서울 더즌 본사에서 진행된 더즌-솔라나 재단 업무협약식 후 (오른쪽부터) 조철한 더즌 대표와 루 인(Lu Yin) 솔라나 재단 APAC 사업개발 총괄이 기념 촬영을 하고 있다.(더즌 제공)

국내 디지털 금융 서비스 기업 더즌이 글로벌 블록체인 플랫폼 솔라나 재단과 스테이블코인 결제 기술 협력 및 디지털 자산 인프라 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 19일 밝혔다.

협약식에는 조철한 더즌 대표이사와 루 인(Lu Yin) 솔라나 재단 아시아·태평양(APAC) 사업개발 총괄, 이성산 솔라나 재단 한국총괄이 참석했다.

양사는 이번 협약을 통해 ▲스테이블코인 결제 및 정산 ▲크로스보더 결제 및 송금 ▲AI 에이전트 결제 ▲솔라나 생태계 협력 ▲디지털 자산 인프라 등 5개 분야에서 협력할 예정이다. 향후 개념검증(PoC) 프로젝트를 진행하며 기술 적용 가능성을 검토한다는 계획이다.

스테이블코인 결제 및 정산 분야에서는 스마트계약 기반 결제·정산 인프라 구축을 검토한다. 더즌은 결제 파트너로 참여하며, 달러 기반 스테이블코인을 활용한 결제 및 정산 구조를 연구할 예정이다.

크로스보더 결제 및 송금 분야에서는 해외 송금 및 외환 거래 과정의 효율성 개선을 위한 기술 적용 방안을 공동 검토한다.

사진2: 더즌 CI(더즌 제공)
사진2: 더즌 CI(더즌 제공)

AI 에이전트 결제 분야에서는 AI가 자율적으로 결제와 정산을 수행하는 에이전틱 커머스 관련 기술 연구를 진행한다. 양사는 관련 서비스 모델의 실현 가능성을 검토할 계획이다.

또한 솔라나 블록체인 생태계 내 개발자와 인프라 기업, 애플리케이션 개발사 등 다양한 참여자와의 협력 기회를 모색하고, 실물자산 토큰화(RWA)를 포함한 디지털 자산 분야에서도 기술 협의를 이어갈 예정이다.

루 인 솔라나 재단 APAC 사업개발 총괄은 “더즌과 협력을 통해 결제 및 디지털 자산 분야에서 다양한 가능성을 검토하게 됐다”고 말했다.

조철한 더즌 대표는 “이번 협약을 계기로 스테이블코인과 디지털 자산 기반 서비스에 대한 기술 검토를 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.


kim3956@heraldcorp.com