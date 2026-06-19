영화 ‘듄2(2024)’에서 우주의 패권은 첨단 무기가 아니라 ‘스파이스(spice)’라는 자원을 누가 통제하느냐에 달려 있다. 겉으로는 제국의 전쟁처럼 보이지만, 본질은 자원과 시스템의 통제권 경쟁이다. 오늘날 인공지능(AI) 역시 다르지 않다. AI가 고도화될수록 경쟁의 축은 모델의 정교함을 넘어 전력망, 냉각수, 토지, 물류, 통신망 같은 물리적 기반으로 이동하고 있다. GPU(그래픽 처리 장치)를 확보해도 전력이 부족하면 서버는 멈춘다. 입지를 정해도 계통 접속 승인이 지연되면 공사는 시작조차 못 한다. 이제 AI 경쟁은 “누가 더 뛰어난 모델을 만드느냐”가 아니라 “누가 더 빠르고 안정적으로 AI 인프라를 공간적으로 설계하고 실행하느냐”의 문제다.

최근 통계는 변화를 분명히 보여준다. 국제에너지기구(IEA)는 전 세계 데이터센터 전력 소비가 2024년 약 415TWh에서 2030년 약 945TWh로 두 배 이상 증가할 수 있다고 전망했다. 미국 에너지부도 2023년 미국 데이터센터가 전체 전력 소비의 약 4.4%를 차지했으며, 2028년에는 6.7~12%까지 높아질 수 있다고 분석했다. 맥킨지는 2030년까지 데이터센터 인프라에 대한 전 세계 누적 투자 수요가 약 6.7조 달러에 이를 것으로 전망한다. 이는 단순한 산업 성장의 문제가 아니라 전력과 수자원, 토지와 교통망의 배치를 재편하는 구조적 전환이다. AI는 더 이상 소프트웨어 산업이 아니라 국가 기반 인프라다.

이러한 변화는 이미 정책과 시장의 현실이 되고 있다. 미국에서는 데이터센터 전력 수요 증가가 전력 정책의 핵심 변수로 부상했다. 에너지·시장정보 분석기관 S&P Global은 2025년 미국 데이터센터 전력 수요가 전년 대비 20% 이상 증가한 것으로 추정했다. 이는 전력망 투자 확대와 전력시장 가격, 지역별 전기요금 체계를 둘러싼 논의를 촉발하고 있다. 텍사스에서는 가스 발전을 중심으로 한 전용 전력 모델이 검토·추진되면서 기존 전력망과의 역할 분담, 비용 부담 구조를 둘러싼 규제 논쟁으로 이어지고 있다. 펜실베이니아에서는 미국 최대 원전 운영사 컨스텔레이션이 마이크로소프트(MS)와 체결한 장기 전력구매계약을 토대로 쓰리마일아일랜드(TMI) 원전 1호기 재가동을 추진하고 있다. AI 수요가 전력시장뿐 아니라 발전원 구성과 에너지 정책의 방향까지 흔들고 있는 것이다.

유럽에서는 데이터센터 전력 수요 확대가 전력망 접속 병목으로 나타나고 있다. 재생에너지 확대와 산업 전력 수요 증가가 겹치며 계통 여력이 빠르게 소진되고 있기 때문이다. 아일랜드는 더블린 지역 전력망 부담을 이유로 신규 데이터센터 접속을 제한했고, 일부 사업은 승인 지연을 겪고 있다. 아마존웹서비스(AWS)는 2026년 2월 유럽에서 송전망 연결에 최대 7년이 소요될 수 있다고 밝힌 바 있다. 이에 따라 구글과 MS 등 주요 기업들은 재생에너지 장기 전력구매계약을 확대하며 전력 조달 전략을 강화하고 있다. 이제 데이터센터 입지는 토지 확보보다 전력망 연결 가능성과 대기 기간에 더 크게 좌우되고 있다.

인도 역시 AI 인프라를 디지털 주권과 국가 성장전략의 핵심 축으로 끌어올리고 있다. 대표적 인프라·에너지 기업집단인 아다니 그룹은 재생에너지 기반 전력과 연계한 대규모 AI 데이터센터 투자를 추진하고 있다. 이는 AI 인프라 경쟁이 단순한 서버 증설을 넘어 전력 확보, 산업 입지, 디지털 주권 전략이 결합되는 방향으로 이동하고 있음을 보여준다.

주요국의 대응은 하나의 공통된 방향을 가리킨다. AI 인프라는 단순한 데이터센터 건설의 문제를 넘어 발전원 구성, 전력망 투자, 입지 정책을 동시에 재조정하는 구조적 과제다. 보스턴컨설팅그룹은 하이퍼스케일(Hyperscale) 데이터센터를 전력 40MW 이상, 수만 대 서버를 집적하는 초대형 시설로 제시한다. 데이터센터가 대규모 전력 수요 산업으로 확장되면서, AI 경쟁은 기술 경쟁을 넘어 국가 공간 전략의 문제로 확대되고 있다.

한국 역시 예외가 아니다. 국내 데이터센터의 약 60% 이상이 수도권에 집중돼 있고, 전력 수요도 2028년까지 연평균 약 11% 증가할 것으로 전망된다. 수도권 전력망 부담과 입지 갈등이 커지자 네이버는 세종에서, 카카오는 안산에서 데이터센터를 운영하며 분산을 시도하고 있다. 정부도 전력계통 영향평가와 비수도권 분산 인센티브를 통해 대응하고 있다. 특히 2026년 5월 「인공지능 데이터센터 산업 진흥에 관한 특별법」이 국회 본회의를 통과한 것은, AI 데이터센터를 국가 경쟁력의 핵심 기반시설로 보기 시작했다는 점에서 의미가 있다. 그러나 법 제정만으로 전력망과 산업 입지를 연계한 공간 설계가 완성되는 것은 아니다. 결국 쟁점은 데이터센터를 어디에 둘 것인가가 아니라, 전력과 물, 통신망과 산업 기반을 어떤 공간 구조로 묶어낼 것인가에 있다. 대형 데이터센터는 냉각을 위해 상당한 수자원을 요구하므로, 입지는 전기와 물을 함께 안정적으로 공급할 수 있는 지역에 의해 좌우된다.

이 문제는 개별 기업의 투자만으로 해결될 수 없다. AI 인프라는 전력과 물, 입지와 규제를 하나의 체계로 묶어 설계해야 하는 국가 기반시설이기 때문이다. 첫째, 전력망에 대한 선제 투자와 계통 접속 체계의 전면 재정비가 요구된다. AI 수요를 전력 계획에 구조적으로 반영하지 않으면 병목과 갈등은 반복될 수밖에 없다. 둘째, 냉각과 수자원 기준을 명확히 해야 한다. 데이터센터는 전력뿐 아니라 물을 집약적으로 사용하는 시설이기 때문이다. 지역 여건을 고려한 입지 기준이 전제돼야 한다. 셋째, 재생에너지와 에너지저장장치를 포함한 복합 전력 조달 모델을 구축해야 한다. 공급 안정성과 지속 가능성을 함께 확보하는 전력 포트폴리오가 경쟁력을 좌우한다. 넷째, 데이터센터를 개별 사업이 아닌 거점형 클러스터로 계획해야 한다. 전략적 집적은 생태계를 만들지만, 무계획적 분산은 갈등을 반복한다. 이는 선택이 아니라 필수 조건이다. AI를 산업 정책의 한 분야로만 다루는 한 병목은 반복된다. 국가 공간 전략의 중심에 둘 때 AI 인프라는 갈등이 아니라 성장의 플랫폼이 된다.

이 과제들이 실행된다면 산업지도는 달라질 것이다. 데이터센터는 서버가 모인 시설이 아니라, 전력망과 통신망, 재생에너지와 반도체, 첨단 제조가 결합되는 전략 거점이 된다. 여기에 철도·도로·물류망까지 연계된다면 새로운 산업 축이 형성되고 국토의 공간 구조는 재편될 것이다. AI 인프라는 특정 기업의 자산을 넘어 국가 성장 기반을 재설계하는 핵심 인프라가 된다.

AI 분야의 석학 앤드류 응이 말했듯, “AI는 새로운 전기”다. 이 말은 이제 상징이 아니라 현실이다. 전기가 발전소와 송전선로, 변전소 위에서 흐르듯, AI 역시 전력과 공간 위에서만 작동한다. 국가 경쟁력은 모델의 정교함만이 아니라 이를 뒷받침할 인프라를 설계하는 능력에서 결정된다. 데이터센터와 전력망, 수자원과 통신망을 어떻게 배치하느냐가 AI 시대의 산업지도를 바꿀 것이다. 기술 경쟁은 코드에서 시작되지만, 패권은 공간 전략에서 완성된다. AI를 산업 정책의 한 항목으로 둘 것인가, 국가 인프라 전략의 중심에 둘 것인가. 그 선택이 AI 시대의 경쟁력을 좌우할 것이다.