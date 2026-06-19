삼성금융·대한항공 전략적업무 협약 체결 VIP 고객 프리미엄 서비스 및 모니모 연계

[헤럴드경제=유혜림 기자] 삼성금융네트웍스가 대한항공 마일리지 혜택을 담은 제휴카드 출시를 추진한다. 통합 금융 플랫폼 ‘모니모’와 대한항공 서비스 연계를 포함해 인공지능(AI)·디지털자산 등 신사업 분야에서도 협력을 확대할 계획이다.

삼성금융네트웍스(삼성생명·삼성화재·삼성카드·삼성증권·삼성자산운용)는 지난 18일 서울 서초구 삼성생명 본사에서 한진그룹(대한항공·한진칼·아시아나항공·진에어)과 이 같은 내용을 골자로 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다.

이날 협약식에는 삼성금융 5개사와 한진그룹 4개사 대표이사가 참석했다. 양측은 대한항공의 글로벌 네트워크와 삼성금융의 금융·디지털 플랫폼 역량을 결합해 다양한 협력 사업을 추진할 계획이다.

우선 대한항공 혜택을 담은 제휴카드를 출시하고, VIP 고객 대상 프리미엄 서비스도 선보일 예정이다. 이와 함께 삼성금융 통합 플랫폼 ‘모니모’에 대한항공의 주요 모바일 서비스를 연계하는 방안도 검토한다.

신사업 분야 협력도 추진한다. 양사는 디지털 자산과 인공지능(AI) 에이전트 등 신기술 적용을 비롯해 항공산업 테마 금융상품 개발, 항공·운송 산업 안전관리 보험 프로그램 개발 등 다양한 분야에서 협업을 확대할 방침이다.

아울러 공동 태스크포스(TF)를 구성해 신규 협력 과제를 지속 발굴하고 구체화하는 등 장기적인 협력 체계를 구축하기로 했다. 업계에선 대한항공의 충성 고객 기반과 삼성금융의 통합 플랫폼 경쟁력이 결합되면서 금융과 항공을 아우르는 고객 락인(lock-in) 효과가 강화될 것으로 보고 있다.

삼성금융 관계자는 “금융산업과 항공산업을 대표하는 기업 간 협업을 통해 고객들에게 차별화된 서비스와 혜택을 제공할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

대한항공 관계자는 “삼성금융과의 전략적 파트너십을 통해 시장 경쟁력을 강화하고 고객들에게 혁신적인 서비스를 제공할 수 있는 다양한 방안을 모색할 계획”이라고 밝혔다.