[헤럴드경제=최원혁 기자] 야생 버섯을 먹은 뒤 환각 증세를 보이며 아파트 27층 외벽에 매달린 남성이 이웃의 도움으로 극적으로 구조됐다.

최근 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 윈난성에 거주하는 A씨는 집에서 직접 요리한 야생 버섯을 먹은 뒤 심각한 환각 증세를 겪었다.

A씨는 당시 상황에 대해 “가족들이 나에게 무협 소설에 나오는 것처럼 ‘고난을 이겨내고 신선이 되는 수행을 하라’고 부르는 환청이 들렸다”고 했다.

환각에 빠진 그는 자신도 모르게 아파트 27층 창문 밖으로 나가 외벽 배수관을 타고 아래로 내려가기 시작했다. 이 과정에서 배수관에 긁혀 상처도 입었다.

추락 직전의 아찔한 상황에서 그를 발견한 것은 26층에 살던 지인이었다. 지인은 밖에서 나는 이상한 소리를 듣고 창문을 열어 A씨를 발견한 뒤 집 안으로 끌어당겼다.

구조 직후 의식을 잃고 혼수상태에 빠진 A씨는 병원으로 긴급 이송됐다. 의료진은 위세척 등 긴급 처치를 시행했고, 다행히 며칠 만에 의식을 회복했다.

의학 전문가들은 A씨가 섭취한 ‘독그물버섯’의 유독 성분이 급성 중독을 일으켰다고 분석했다. 독그물버섯은 상처가 나면 청색으로 변하는 독성 버섯류로 전두엽 기능을 마비시키는 환각 성분을 함유하고 있다.

이러한 독소는 120°C 이상의 고온에서 15분 이상 가열해야 열변성으로 분해된다. 하지만 A씨는 버섯을 충분히 가열하지 않고 섭취한 것으로 확인됐다. 여기에 함께 마신 술의 알코올 성분이 혈관을 확장하면서 독소의 체내 흡수를 더욱 촉진했다.

병원으로 이송된 A 씨는 응급 위세척을 받고 회복했다.

현지 의료진은 일부 야생 버섯은 알코올과 결합할 때 치명적인 독성 반응을 일으키므로 각별한 주의가 필요하다고 경고했다.