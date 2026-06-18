[헤럴드경제=구본혁 기자] 과학기술정보통신부와 한국과학기술정보연구원(KISTI)은 인도네시아 연구혁신청에서 한-아세안 디지털 협력 일환으로 추진해온 고성능컴퓨팅(HPC) 인프라 구축 개통식을 개최했다고 18일 밝혔다.

이번 사업은 한국의 고도화된 디지털 기술력과 고성능 컴퓨팅 구축‧운영 노하우를 아세안과 공유하기 위해 마련됐다. 한-아세안 협력기금(AKCF)의 지원을 받아 2024년 9월부터 2028년까지 총 4년 동안 1000만 달러 규모로 추진된다.

현재 태국과 싱가포르를 제외한 다수의 아세안 국가들은 자체 HPC 인프라가 부족한 상황이다. 특히 데이터와 AI 활용의 핵심인 그래픽처리장치(GPU), 신경망처리장치(NPU) 기반의 HPC 환경이 부족하다.

KISTI는 약 4.2페타플롭스급의 HPC를 구축해 아세안 지역의 연구 인프라 확충과 디지털 기술 경쟁력 강화에 나선다. 또한 KISTI가 축적한 HPC 운영 경험과 AI 기술 역량을 공유함으로써 아세안 국가들의 디지털 전환을 지원할 계획이다.

또한 국산 AI 반도체와 보안 관련 소프트웨어의 해외 진출 확대를 통해 국내 디지털 산업의 경쟁력 강화에도 기여할 것으로 기대된다.

김경만 과기정통부 인공지능정책실장은 “이번 인도네시아 HPC 인프라 개소는 한국의 AI 혁신 역량을 아세안 국가들과 공유해 함께 성장하겠다는 정부의 비전을 실천한 성과”라며 “한국의 디지털 영향력을 높이고 아세안과 기술 교류, 공동연구 등 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

이식 KISTI 원장은 “이번 KISTI-아세안 데이터 활용을 위한 HPC 인프라 구축이 아세안 국가들의 디지털 역량 강화에 기여하고, 더 나아가 한-아세안 과학기술 협력의 토대를 마련하는 기회가 되길 기대한다”고 말했다.