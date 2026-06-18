비수도권서 1000명 선발 다음달 19일까지 모집 정부 ‘K-뉴딜 아카데미’ 동참 과거 희망디딤돌 운영 경험 바탕 실무 교육 제공

[헤럴드경제=이정완 기자] 삼성이 청년 직무교육 프로그램 ‘청년희망배움터’를 신설하고 다음달 19일까지 교육생을 모집한다고 18일 밝혔다.

삼성은 올해 비수도권 청년 1000명을 선발해 충청∙호남∙경북∙경남 등 전국 4개 권역에서 직무교육을 제공한다.

만 34세 이하 비수도권 취업 준비 청년은 누구나 지원할 수 있으며 공식 홈페이지에서 지원서를 작성한 뒤 서류 심사와 온라인 면접을 거쳐 선발된다.

오는 7월 발대식을 갖고 8월부터 본격적인 교육에 들어간다. 교육생은 관심 직무에 따라 희망 과정을 자유롭게 선택할 수 있다.

‘청년희망배움터’는 산업통상부와 고용노동부가 주관하는 청년 직무역량 강화·취업 지원 사업인 ‘K-뉴딜 아카데미’에 동참하고자 삼성이 마련한 CSR 교육 프로그램이다.

교육과정은 청년 수요와 취업 연계성을 고려해 ▷전자·IT제조 기술자 ▷공조냉동 기술자 ▷선박제조 기술자 ▷중장비 운전 기능사 ▷온라인 광고·홍보 실무자 ▷제과제빵 기능사 등 6개 직무 분야로 구성된다.

각 과정은 직무별 특성에 맞춰 실습 중심 교육으로 운영되며 자격증 취득까지 연계해 교육생의 취업 경쟁력 강화에 초점을 맞췄다.

삼성은 자립준비청년 지원 사업인 ‘희망디딤돌 2.0’의 운영 경험과 관계사 교육 인프라를 바탕으로 미취업 청년에게 양질의 실무 교육을 제공한다.

청년희망배움터는 직무 기초역량 교육부터 직무 특화교육, 커리어 개발까지 패키지 프로그램으로 구성됐다.

직무 기초 역량 교육에서는 각 교육 과정별 이론과 필수 지식을 80시간 동안 교육하고 직무 특화교육에서는 현업에서 필요한 실습 중심 과정과 취업 경쟁력 강화를 위한 자격증 취득 교육을 과정에 따라 240시간에서 540시간까지 진행한다.

커리어 개발 과정에서는 현직자 특강과 사업장 견학, 자기소개서 및 이력서 코칭 교육이 80시간 동안 진행된다. 최대 700시간에 달하는 패키지 교육을 통해 기업이 실제로 필요로 하는 실무 역량을 키울 수 있다.

삼성은 직무교육 뿐만 아니라 자격증 취득 등 다양한 지원을 제공할 계획이다.

하헌재 삼성전자 DS사회공헌단 상무는 “청년희망배움터는 기업이 실제로 필요로 하는 역량을 키울 수 있도록 설계한 실무 교육”이라며 “청년들의 취업 경쟁력을 높이는 데 기여할 것으로 기대한다”고 밝혔다.