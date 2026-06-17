[헤럴드경제(에비앙)=서영상 기자] 주요7개국(G7) 참석차 프랑스 에비앙을 방문 중인 이재명 대통령은 도널드 트럼프 미국 대통령과의 환담을 갖고 조선 분야 등에서의 양국의 호혜적인 협력 확대 방안에 대해 서로 의견을 교환했다.

청와대 핵심 관계자는 17일(현지시간) G7 프레스센터가 마련된 스위스 제네바에서 기자들을 만나 이같이 밝혔다.

양 정상은 전날 열린 초청국 환영행사에서도 기념촬영 후 환담을 나눈 데 이어, 공식 만찬 및 G7 정상회의 기간 중 여러 차례 접촉하는 것이 눈에 띄었다.

이 관계자는 “오늘 논의에서 조선분야와 관련해 구체적인 협력방안이 논의된 것은 아니다”면서도 “한미간 합의한 투자이행과 관련해서는 양 정상간 깊은 신뢰와 기본적 공감대가 있다”고 했다.

원자력 추진 잠수함 등 국가 안보와 관련한 논의가 있었느냐는 질문에 대해 관련 논의는 없었다고 선을 그으면서 양국이 합의한 투자 이행과 산업 협력 확대에 무게가 실린 것으로 보인다는 점을 언급한 것이다.

특히 미국 조선업 경쟁력 회복을 지원하는 동시에 한국 기업의 대미 투자 확대를 연계한 ‘마스가(MASGA)’ 구상이 이번 대화의 많은 부분을 차지했을 것으로 보이는 대목이다.

또 이자리에서 이 대통령은 “미-이란 간 종전 협상이 타결된 것을 환영하고, 특히 트럼프 대통령의 생일에 성공적인 합의가 이뤄진 것에 대해 축하 인사를 건냈다”고 오현주 국가안보실 3차장은 전했다.

오 차장은 “중동 지역에서의 평화 정착과 이란 핵문제 해결을 위한 트럼프 대통령의 노력을 평가하였으며, 양 정상은 호르무즈 해협 내 자유롭고 안전한 항행의 중요성에 대해 의견을 같이 했다”면서 “중동 지역 내 안정과 평화가 회복됨으로써 유가가 안정되고 경제가 회복될 것이라는 기대도 나눴다”고 전했다.

이어 이 대통령은 한반도 평화를 위한 이 대통령의 ‘피스 메이커’ 역할을 강조했다.

오 차장은 “이 대통령은 중동 지역에 이어 한반도에서도 지속 가능한 평화가 정착될 수 있도록 트럼프 대통령의 관심과 관여를 기대한다고 했다”면서 “이에 트럼프 대통령은 한반도의 오랜 지정학적 역사와 남북 관계 현황 등에 대해 다양한 관심을 표했다”고 말했다.

그러면서 트럼프 대통령은 한반도 문제 진전을 위해 자신으로서도 필요한 역할을 해 나가겠다는 강력한 의지를 표명하고, 한반도에서의 평화를 위한 기여 방안에 대해 고민하겠다고 하면서, 이에 대해 이 대통령과 긴밀히 소통해 나가겠다고 했다고 청와대는 전했다.

아울러 트럼프 대통령은 이 대통령을 ‘강한 지도자’로 평가하는 등 양 정상이 함께 한반도와 지역의 평화와 안보에 기여해 나갈 수 있을 것이라는 기대감을 표명했다는 점도 덧붙였다.