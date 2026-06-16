국제선 유류할증료 19단계 적용…8단계↓ 종전 협상 태결에 “고유가 위기 넘겼다”

[헤럴드경제=권제인 기자] 최근 국제 유가가 하락세를 보이면서 대한항공의 7월 국제선 유류할증료가 큰 폭으로 떨어졌다.

대한항공은 공지사항을 통해 7월 국제선 유류할증료가 최소 4만6400원에서 최대 34만4000원으로 책정됐다고 16일 밝혔다.

7월 국제선 유류할증료에는 19단계가 적용, 지난 6월 27단계 대비 크게 낮아졌다. 중동사태 여파로 지난 5월 국제선 유류할증료가 최고 단계인 33단계까지 치솟은 뒤 감소세가 이어지고 있다.

7월 유류할증료는 지난 5월 16일부터 6월 15일까지 싱가포르 항공유(MOPS) 평균 가격을 기준으로 산정됐다. 적용 유가는 갤런당 338.30센트(배럴당 142.09달러)다. 이달 적용됐던 유가는 갤런당 410.02센트(배럴당 172.21달러)로 한 달 새 17.5% 하락했다.

이에 따라 국제선 유류할증료는 왕복 최대 21만5000원 저렴해지게 됐다. 대한항공은 이달 노선에 따라 편도 기준 최소 6만1500원, 최대 45만1500원의 유류할증료를 부과한 바 있다.

미국과 이란의 종전 협상이 타결되면서 항공업계에서 고유가 위기를 넘겼다는 안도의 목소리가 나온다. 항공유 비용은 통상 항공사 영업비용의 20~30%를 차지해, 유가 상승은 항공사 수익성에 직격탄으로 이어진다.

항공업계 관계자는“종전 합의에 따라 국제유가가 하락하면 사업 환경이 크게 개선될 것으로 기대된다”며 “종전 효과가 반영되는 8월 유류할증료가 얼마나 하락할 수 있을지 주목하고 있다”고 말했다.