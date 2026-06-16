우미건설 컨소시엄이 공급하는 ‘평택 고덕 우미린 프레스티지’가 17일 1순위 청약을 진행한다. 당첨자 발표는 23일, 정당계약은 7월 5일부터 7일까지 3일간 진행될 예정이다.

경기도 평택시 고덕국제화계획지구 Abc-36블록에 들어서는 단지는 지하 2층~지상 20층, 11개 동, 전용면적 84·94·101·111㎡, 총 743세대 규모로 조성된다.

단지는 분양가 상한제가 적용되며, 청약통장 가입 후 12개월 이상 경과하고 지역·면적별 예치금 기준을 충족하면 거주지와 관계없이 전국에서 1순위 청약이 가능하다.

고덕국제화계획지구는 삼성전자 평택캠퍼스 배후 주거지로 조성되고 있다. 지구 내에는 평택시청과 시의회 이전이 예정돼 있으며, 국제학교와 문화·행정시설 조성도 계획돼 있다.

생활 인프라도 갖췄다. 근린상업·업무·의료용지가 계획돼 있으며, 함박산 중앙공원과 문화공원(계획) 등 녹지 공간 이용이 가능하다. 평택 아트센터와 박물관, 중앙도서관 등 문화시설도 예정돼 있다. 단지 인근에는 초등학교와 중학교 부지가 계획돼 있다.

교통 여건으로는 SRT 평택지제역과 수도권 전철 1호선, 평택고덕IC 등을 통해 수도권 이동이 가능하다. 향후 수원발 KTX와 GTX 연장, BRT 노선 등이 추진되면 광역교통망은 더욱 확대될 전망이다.

단지는 4베이 판상형 위주로 설계됐으며, 일부 세대에는 오픈발코니가 적용된다. 피트니스클럽, 실내골프연습장, 독서실, 작은도서관 등 커뮤니티 시설도 마련될 예정이다.

견본주택은 경기도 평택시 고덕동 일원에 위치한다.