‘세계 마약퇴치의 날’ 맞아 유해정보 제공 등 캠페인 17일 ‘지역사회 약물중독 예방과 개입전략’ 심포지엄

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 세계 마약퇴치의 날(6.26.)을 기념해 28일까지 ‘마약류 폐해 예방 주간’으로 정하고, 마약류 오남용 예방 및 경각심 제고를 위한 활동을 추진한다고 15일 밝혔다.

시는 시민들이 일상에서 마약류의 위험을 쉽게 인식할 수 있도록 유관기관과 합동 캠페인을 실시하는 한편, 학술 토론회 등으로 마약류 유해정보 제공에도 집중할 계획이다.

우선 17일 오후 7시 부산시약사회 강당에서 ‘지역사회 약물중독 예방과 개입 전략’이라는 주제로 심포지엄을 개최한다. ‘해외 사례에 비추어 본 지속 가능한 마약류 예방 교육’, ‘약물중독 문제 해결을 위한 치료공동체 프로그램’ 등 부산 지역의 약물중독 예방을 위한 실질 대응 방안을 발표하고 토론한다.

세계 마약퇴치의 날 당일인 26일 오후에는 부산역 역사 내에서 구군 보건소, 부산시약사회, 부산마약퇴치운동본부 등과 함께 마약류 폐해를 알리는 시민홍보 캠페인을 연다. 마약 퇴치 구호 제창, 홍보물 배부 등을 통해 예방 메시지를 전달하고, 마약류 용어 사용에 대한 인식개선, 마약류중독자 치료보호제도, 마약류 피해노출 익명검사 등을 안내할 예정이다.

조규율 시 시민건강국장은 “마약 문제는 개인이 아닌 우리 사회 전체가 함께 대응할 과제”라며 “예방 주간 운영으로 시민들 경각심을 높이고, 마약류의 위험성에 대한 인식이 확산될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.