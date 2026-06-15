발전용량 150㎿, 2030년 준공 목표 청정수소 발전 전환 기반구축 주목

DL이앤씨는 5500억원 규모의 ‘동제주 복합발전소 건설 공사’를 단독 수주했다고 15일 밝혔다.

DL이앤씨는 최근 석탄 중심의 화력발전에서 벗어나 SMR(소형모듈원전), 에쓰오일 열병합발전소 신규 건설 등 에너지 전환 사업에서 굵진한 성과를 보이고 있다.

지난 11일 울산 한국동서발전 본사에서는 박상신(사진 왼쪽) DL이앤씨 대표와 권명호(오른쪽) 한국동서발전 사장 등 양사 관계자들이 참석한 가운데 계약식이 열렸다.

업계에서는 DL이앤씨가 청정 수소 발전이 가능한 발전소 수주로 친환경 에너지 분야 경쟁력을 인정받았다는 평가가 나온다.

해당 사업은 제주 구좌읍 동복리 일원에 총 발전용량 150㎿(메가와트)급 가스복합발전소를 건설하는 게 핵심이다. 한국동서발전이 발주했고 DL이앤씨가 설계·조달·시공(EPC) 및 시운전 등 전 공정을 일괄 수행해 2030년 준공을 목표로 하고 있다. DL이앤씨 관계자는 “70년 이상 쌓은 발전소 건설 경험과 제주 지역에 대한 높은 이해도가 이번 수주의 배경이 됐다”면서 “특히 발전소 경쟁력의 핵심인 ‘발전 효율’을 높일 수 있는 기본설계 역량을 높게 평가받은 것 같다”고 말했다.

동제주 복합발전소에는 스마트 기술인 ‘AWP(Advanced Work Packaging·선진 프로젝트 관리 공법)’가 적용될 예정이다.

제주도는 ‘탄소 없는 섬’ 정책을 추진하며 화석 연료를 대체하는 신재생에너지의 발전 비중을 높이고 있다. 현재 제주도의 신재생에너지 발전 비율은 약 20%로 전국 지방자치단체 가운데 가장 높지만 밤낮 또는 날씨에 따라 발전량이 들쭉날쭉한 ‘간헐성’은 해결해야 할 숙제다. DL이앤씨는 이를 보완하고자 발전소에 전력망 안정화 장치인 동기조상기를 설치할 계획이다.

또 터빈을 도입해 기존 발전소와 동일한 수준의 전력을 생산하는 청정 수소 발전소로 전환할 계획을 갖고 있다.

유재호 DL이앤씨 플랜트사업본부장은 “청정 수소 발전 전환은 신규 발전소 건설 대비 가동 중단 기간을 최소화하고 비용도 절감할 수 있는 경제적인 저탄소 발전 솔루션”이라며 “플랜트 분야에서 쌓아온 신뢰와 수소 등 미래 핵심 기술을 결합해 수주 확대에 적극 나서겠다”고 밝혔다. 김희량 기자