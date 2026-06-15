법규의무, 유권해석, 금융사고사례 등 책무정보 통합관리 “AI 기능 활용, 사용자 중심 내부통제 플랫폼으로 발전”

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] BNK금융그룹은 그룹 차원의 내부통제 업무를 더 체계적이고 실효성 있게 운영하기 위해 ‘그룹 내부통제 정보관리 시스템’을 마련했다고 15일 밝혔다.

그룹 관계자는 “이번 시스템은 최근 내부통제 관련법규와 감독당국의 관리·감독 강화에 선제 대응하고, 그룹 계열사 전반의 내부통제 업무를 효율적이고 일관되게 관리하기 위한 것”이라고 설명했다.

시스템 오픈에 앞서 BNK금융그룹은 계열사 임직원을 대상으로 소비자보호·내부통제부문장 홍명종 부사장 주관의 내부통제 특강도 실시했다. ‘BNK그룹 내부통제의 현황과 과제’를 주제로 진행된 특강에서는 책무구조도(금융회사 임원 개개인이 책임져야 하는 내부통제 및 위험관리 대상 업무 범위와 내용을 사전에 명확히 기재해 도식화한 문서) 제도발전 방향을 공유하며, 임직원들이 내부통제 제도 변화의 취지를 이해하고 업무현장에서 실천할 수 있도록 하는 데 중점을 뒀다.

그동안 내부통제 관련 정보가 부서별·담당자별로 분산 관리되면서 필요 정보를 신속하게 확인하고 활용하는 데 한계가 있었다. 또, 법규개정이나 중대 금융사고, 주요 제재사례 등 핵심정보가 책무이행과 연계되지 못할 경우 내부통제의 실효성이 떨어질 수 있다는 지적도 제기돼 왔다.

이번에 마련된 시스템은 책무구조도 체계에서 활용되는 주요 책무정보의 통합관리가 핵심이다. 책무정보는 외규와 감독규정, 모범규준 등 법규상 의무는 물론 제재사례, 유권해석, 금융사고 사례 등 임직원들이 반드시 숙지해야 하는 정보를 의미한다.

BNK금융그룹 관계자는 “이번 시스템의 핵심은 내부통제 관련 핵심정보를 체계적으로 관리해 제때 제공하는 데 있다”며 “향후 책무관리시스템, 내규관리시스템 등과의 연계를 확대하고 AI 기능 활용도 단계적으로 검토해 더 편리하고 효율적인 사용자 중심 내부통제 플랫폼으로 발전시켜 나갈 계획”이라고 밝혔다.