암·뇌·심장 3대 질병 진단 때마다 보장금액 단계적으로 확대 최대 110세까지 보장…80·90세 만기 후 계약전환 구조 도입

[헤럴드경제=박성준 기자] KB손해보험은 헬스케어 플랫폼과 건강보험을 결합한 신상품 ‘KB 헬스케어+ 건강보험’을 출시했다고 15일 밝혔다.

이 상품은 KB헬스케어 플랫폼과 연계해 건강관리 서비스를 제공하는 동시에 주요 질병에 대한 보장을 강화한 건강관리형 상품이다. 가장 눈에 띄는 특징은 ‘스텝업 3대 질병 진단비’ 보장이다. 암(유사암 제외)·뇌질환·심장질환이 연이어 발생할 경우 위험도에 따라 보장 금액이 단계적으로 늘어나는 구조다.

헬스케어 서비스 측면에서도 차별화를 꾀했다. 고객이 ‘KB오케어’ 앱을 설치하고 계약을 유지하면 웰컴포인트를 받을 수 있다. 건강상담, 건강 콘텐츠 제공, 건강검진 우대예약 등 일상 건강관리 서비스가 포함되며, 3대 질병 진단 시에는 병원 진료예약, 간호사 동행, 환자이송·차량 에스코트 서비스를 지원한다. 입원 치료 중에는 간병인, 퇴원 후 자택 요양 시에는 가사도우미 서비스도 제공해 발병부터 회복까지 전 과정을 아우른다.

보험료 납입 완료 후 납입면제 사유가 발생하지 않으면 건강지원금을 지급하고, 만기까지 중증질환 없이 건강을 유지한 고객에게는 추가 건강지원금을 별도로 제공한다.

장기 보장을 원하지만 보험료 부담을 느끼는 고객을 위해 세만기 계약전환 구조도 도입했다. 최초 계약 시 80세 또는 90세 만기로 가입한 뒤 만기 시 계약전환을 통해 최대 110세까지 보장을 연장할 수 있다. 가입 연령은 만 15세부터 70세까지이며, 무해지환급형을 선택하면 보험료를 더 낮출 수 있다.

KB손보 김재구 장기보험상품본부장은 “건강관리 서비스와 보험 보장을 결합해 고객이 건강한 생활 습관을 실천할 수 있도록 지원하는 건강관리형 상품”이라며 “앞으로도 고객의 건강 상태와 보장 요구를 충족하는 차별화된 상품을 지속해서 선보이겠다”고 말했다.

한편, 글로벌 헬스케어 시장은 오는 2029년까지 연평균 8.5% 성장해 약 2580억달러(약 390조원) 규모에 달할 전망이다. 초고령화와 질병 예방 수요 확대를 배경으로 국내 보험업계에서도 헬스케어 서비스를 보험상품과 연계하는 움직임이 본격화하고 있다.