[헤럴드경제=양대근 기자] 한병도 더불어민주당 원내대표는 야당과의 22대 국회 후반기 원 구성 협상과 관련 “일하는 국회를 만들기 위해서는 법사위(법제사법위원회)는 민주당이 위원장을 맡아야 한다”고 재차 강조했다.

15일 한 원내대표는 국회에서 열린 최고위원회의에서 “법사위원장을 달라는 국민의힘 측 주장은 후반기 국회 민생 파업 선언과 다름없다”면서 이같이 밝혔다.

이날 그는 “국민의힘은 지방선거에서 나타난 견제와 균형의 민심을 반영해야 한다는 아전인수식 해석을 내놓으며 자신들이 법사위원장을 맡아야 한다고 주장한다”면서 “이재명 정부 출범 이후 사사건건 국정에 발목 잡고 상임위를 정쟁의 도구로 삼은 것을 벌써 잊었느냐”라고 지적했다.

한편 한 원내대표는 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 관련 “국민 참정권 침해는 절대 용납할 수도, 이해할 수도 없는 참사”라며 “이번 주 본회의를 열어 투표용지 부족 사태 국정조사 계획서를 처리하고 국조특위를 즉각 가동하겠다”고 말했다.

아울러 “나아가 헌법상 독립기관이라는 지위에 기대어 본연의 역할을 내팽개친 선거 불신을 초래한 선관위에 확실한 책임을 묻겠다”고 밝혔다.