서울관광재단, 15일부터 글로벌 캠페인 손흥민 친필 사인 유니폼 등 경품 준비

[헤럴드경제=김명상 기자] 서울관광재단이 스포츠 팬덤을 기반으로 외래관광객 3000만 명을 유치하기 위한 글로벌 마케팅에 돌입했다.

서울관광재단은 축구 스타 손흥민과 미국 메이저리그사커(MLS)의 명문 구단 로스앤젤레스 FC(LAFC) 선수들이 함께 호흡을 맞춘 서울 브랜드 캠페인 영상을 15일 오후 2시, 공식 채널인 ‘비짓서울(Visit Seoul)’ 유튜브와 SNS를 통해 전 세계에 동시 공개한다. 이번 캠페인은 전 세계 스포츠 팬덤과 K-컬처에 대한 관심을 결합해 글로벌 잠재 관광객들에게 서울의 매력을 알리기 위해 기획했다.

캠페인 영상은 총 2편으로 대한민국 축구의 아이콘인 손흥민 선수를 비롯해 데니스 부앙가, 에두아르드 델가도, 네이선 오르다스 등 LAFC의 대표 선수들이 출연한다.

15일 오후 2시에 공개하는 ‘서울 브랜드 필름’은 미디어 인터뷰 형식을 차용한 반전 스토리텔링 영상으로 서울의 매력을 담아냈다. 16일에 공개하는 두 번째 영상은 최근 외국인 관광객들 사이에서 서울 여행 코스로 자리 잡은 ‘편의점 털기’ 콘셉트로 인기 K-스낵을 맛보는 LAFC 선수들의 리액션이 담긴 먹방 에피소드로 구성했다.

서울관광재단은 캠페인 공개와 동시에 글로벌 팬들의 참여를 이끌어낼 온라인 이벤트도 추진한다. 이벤트 당첨자에게는 LAFC 홈경기 VIP 티켓, 항공 크레딧, 손흥민 친필 사인 유니폼 등을 제공한다. 이벤트 세부 내용은 비짓서울 유튜브 및 공식 SNS 채널을 통해 순차적으로 안내한다.

길기연 서울관광재단 대표이사는 “지난 4월 LAFC 스타디움 현장에서 서울관광 홍보부스를 운영한 데 이어 이번에는 구단 선수들과 함께한 캠페인 영상으로 전 세계 축구 팬들에게 서울 여행의 매력을 알린다”며 “스포츠 팬덤을 활용한 맞춤형 글로벌 마케팅을 적극 펼쳐 외래관광객 3000만 명 유치에 박차를 가하겠다”고 덧붙였다.