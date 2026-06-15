1~5월 누적 수송객 지난해 대비 19.8%↑ 5개월 연속 LCC 1위 기록

[헤럴드경제=서재근 기자] 제주항공이 지난 5월 한 달 동안 국적 저비용항공사(LCC) 가운데 가장 많은 승객을 수송했다.

15일 국토부 항공정보포털시스템에 따르면 제주항공의 5월 수송객 수는 110만7549명으로, 지난해 같은 기간 102만9004명에 비해 7.6% 늘었다. 국내선은 41만5966명에서 42만4036명으로 1.9%, 국제선은 61만3038명에서 68만3513명으로 11.5% 늘었다.

특히, 지난 1월 117만6532명, 2월 106만7659명, 3월 106만7167명, 4월 112만7370명에 이어 5월에도 100만명 이상의 승객을 수송하며 국적 LCC(저비용항공사) 가운데 유일하게 5개월 연속 월간 수송객 100만명을 넘어섰다.

1~5월 누적 수송객 수는 554만6277명으로, 지난해 같은 기간 463만1482명에 비해 19.8% 증가하며 국내 LCC 가운데 가장 많은 승객을 수송했다.

탑승률도 업계 평균을 웃돌았다. 제주항공의 5월 전체 탑승률은 88.2%로, 국적 LCC 9개사 평균인 85.8%보다 2.4%P 높은 것으로 나타났다. 국내선은 90.5%, 국제선은 86.8%의 탑승률을 기록했다. 뿐만 아니라 5월 LCC 전체 수송객 가운데 제주항공이 차지하는 비중도 23.3%다.

제주항공 관계자는 “제주항공은 고객 수요에 기반한 효율적인 노선 운영과 안정적인 공급 확대를 통해 5개월 연속 월간 수송객 수 100만명 이상을 이어가고 있다”며 “앞으로도 고객들의 변화하는 여행 패턴을 면밀히 분석해 더욱 편리하고 합리적인 여행 경험을 제공할 수 있도록 노력하겠다“고 말했다.

한편, 제주항공은 올해 1월 기업결합에 따른 시정조치의 일환으로 배분받은 김포~제주 슬롯을 모두 활용해 지난 3월 29일부터 김포~제주 노선에 하루 왕복 4회 증편 운항하고 있다.

앞서 지난달 12일부터는 인천~제주 노선에 주 2회 시범 운항을 시작해 인천공항을 통해 입국한 외국인 여행객의 제주 여행 편의와 해외여행을 떠나는 제주도민의 이동 편의성을 높이고 있다. 아울러 지난 5월부터 확대 운항 중인 인천~도쿄(나리타)·후쿠오카, 부산~오사카 노선도 7~8월까지 증편을 이어갈 계획이다.