공사, 지난해 강수량 10mm 이상(연간), 33℃ 이상 폭염(여름철)이었던 날 수송 실적 분석 강우와 폭염인 날 모두 이용객 3.5%↓…주말 감소 폭은 5% 넘어 더 민감하게 반응

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울교통공사(사장 김태균)가 서울 지하철 이용 데이터를 분석한 결과 비와 폭염 등 기상 여건이 시민 이동 패턴에 영향을 미치는 것으로 나타났다.

흥미로운 점은 비가 내린 날과 더위가 극성이었던 날의 이용객 감소율이 모두 3.5%로 동일하게 집계됐다는 점이다.

지난해 강수량 10mm 이상인 날의 평균 이용객은 884만 명으로 평시 평균 916만 명보다 약 32만 명 감소했다.

또, 지난해 6월부터 9월까지 일 최고기온 33℃ 이상인 날의 평균 이용객은 870만 명으로, 그렇지 않은 날의 평균 902만 명보다 약 32만 명 줄어든 것으로 나타났다.

특히 주말 이용객 감소폭이 두드러졌다. 강수량 10mm 이상이었던 주말의 평균 이용객은 661만 명에서 624만 명으로 약 37만 명 줄어 평시 대비 5.6% 감소했다. 기온 33℃ 이상이었던 주말의 평균 이용객 역시 643만 명에서 608만 명으로 약 35만 명 줄어 평시 대비 5.4% 감소했다.

요일별로는 강수량 10mm 이상인 경우 일요일 이용객이 평시 대비 8.4% 감소해 가장 큰 감소 폭을 보였으며, 수요일도 6.0% 감소했다. 기온 33℃ 이상인 경우 토요일 이용객이 7.2% 감소해 가장 큰 영향을 받았고, 월요일과 화요일도 각각 5.0%, 4.5% 감소한 것으로 나타났다.

공사는 이와 같은 분석 결과가 출퇴근 목적 이동 비중이 높은 평일보다 여가·외부 활동 비중이 큰 주말이 날씨 변화에 더욱 민감하게 반응한 결과로 보고 있다.

이번 분석은 2025년 지하철 이용 데이터를 활용해 진행됐으며, 강수는 연간 강수량 10mm 이상인 날을, 폭염은 6~9월 중 일 최고기온 33℃ 이상인 날을 기준으로 비교‧분석했다.

마해근 서울교통공사 영업본부장은 “본격적인 여름철을 앞두고 강우와 폭염이 지하철 이용에 미치는 영향을 분석한 결과 기상 여건이 시민들의 이동 패턴에 적지 않은 영향을 미치는 것으로 나타났다”며 “앞으로도 다양한 데이터를 활용해 시민 이동 패턴을 분석하고 보다 나은 교통 서비스 제공에 활용하겠다”고 말했다.