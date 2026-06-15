보이스피싱·대출사기 방지 및 신용관리 교육 나서 150만원 저축 시 150만원 지급하는 ‘매칭그랜트’ 지원도

[헤럴드경제=서상혁 기자] 우리금융그룹 우리금융미래재단은 ‘자립준비청년 WOORI CHANCE 금융교육’을 실시한다고 15일 밝혔다.

아동양육시설 등에서 보호를 받다가 일정 연령이 되어 사회로 나와 홀로서기를 해야 하는 만 22~29세 자립준비청년들의 경제적 역량 강화를 돕는 포용금융 실천 프로그램이다. 이번 6·7기 교육에는 총 200명의 청년이 참여할 예정이다.

지난 13일 열린 특강에서는 우리은행과 우리금융캐피탈 임직원들이 재능기부 강연자로 나섰다. 보이스피싱 예방, 대출사기 방지, 신용관리 등 사회초년생에게 꼭 필요한 실생활 금융 노하우를 전수했다.

프로그램에 참여하는 청년들은 6개월간 총 12회에 걸쳐 온라인 일대일 맞춤형 금융교육을 받으며 경제적 자립을 위한 기초 체력을 기른다.

특히 올해부터는 교육을 마친 선배 수료생이 후배들의 멘토가 되어주는 서포터즈 제도를 신설해 청년들 간의 지식 나눔 선순환 구조도 새롭게 구축했다.

우리금융은 저축지원금 혜택도 별도로 마련했다. 6개월의 교육 기간 중 청년이 150만원 이상을 저축하면, 재단이 150만원을 지급한다.

단순한 지식 습득을 넘어 사회 진출 초기에 필요한 300만 원의 목돈을 직접 마련해 보는 성공 경험을 제공해 건강한 금융 습관과 안정적인 자립을 돕겠다는 취지다.

우리금융은 그룹 차원에서 청년 대상 포용금융을 확대하고 있다. 지난 3월에는 청년 등 소득 증빙이 어려운 금융취약계층을 위한 ‘우리WON Dream 생활비대출’을 출시했다. 임종룡 회장도 지난 15일 첨단전략산업금융협의회에서 “청년은 우리 미래를 이끌어갈 핵심 세대로 희망을 잃지 않도록 실질적인 금융지원을 이어가야 한다”고 강조한 바 있다.

우리금융미래재단 관계자는 “앞으로도 청년들이 건강한 금융습관을 바탕으로 경제적 자립을 이뤄갈 수 있도록 실질적인 지원을 이어가겠다”고 말했다.