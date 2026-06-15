16일 라이브 방송서 얼음정수기 3종 특집전…패키지 구매 땐 10% 추가 할인

[헤럴드경제=홍석희 기자] 코웨이는 여름 가전 수요에 맞춰 6월 말까지 ‘미리미리 써머’ 할인 프로모션을 진행한다고 15일 밝혔다.

이번 프로모션 대상 제품은 얼음정수기 5종, 벽걸이 에어컨, 제습기 2종, 비데 3종 등이다. 코웨이닷컴에서 해당 제품을 렌탈하면 최대 18개월 동안 렌탈료 50% 할인 혜택을 받을 수 있다.

대상 얼음정수기는 미니, 스탠다드, 맥스, 오리지널, RO 등 5종이다. 제습기는 인버터 제습기 23L와 노블 제습공기청정기이며, 비데는 더매너 비데 플러스, 스스로케어 비데, 더블케어 비데2가 포함됐다.

코웨이는 프로모션 기간 해당 제품을 렌탈한 고객 가운데 추첨을 통해 총 150명에게 ‘레비오사 폴딩 웨건’을 증정한다. 2대 이상의 제품을 동시에 패키지로 구매하면 약정기간 동안 매월 렌탈료 10% 할인을 추가로 제공한다. 패키지 구매 고객 중 총 100명에게는 추첨을 통해 ‘레꼴뜨 에어프라이어 오븐’을 제공한다.

코웨이는 오는 16일 오전 11시 코웨이닷컴 라이브커머스 방송 ‘코웨이Live’에서 얼음정수기 3종 얼리버드 특집전도 진행한다. 라이브 방송 중 해당 제품을 구매하고 인증한 고객에게는 ‘투썸플레이스 커피 쿠폰’을 증정한다. 추첨을 통해 총 100명에게 ‘땡스소윤 밀폐용기 세트’도 제공한다.

벽걸이 에어컨 또는 비렉스 안마의자를 신규 렌탈하는 고객에게는 셀 더마 뷰티 브랜드 ‘리엔케이’ 자사몰에서 사용할 수 있는 10만원 쿠폰을 준다.

기존 코웨이 고객을 위한 ‘코웨이 멤버스 클럽’ 제휴 혜택도 확대했다. 코웨이 고객이 롯데렌터카에서 신차 장기렌트 계약을 하면 전 차종 차량가의 3.5%를 캐시백으로 받을 수 있다. 방문정비와 엔진오일 교체 서비스도 연 1회 무상 제공된다. 독서 플랫폼 ‘윌라’ 베이직 구독권 1개월 무료 이용과 추가 3개월 30% 할인 혜택도 마련했다.

코웨이 관계자는 “여름철 핵심 가전에 대한 수요가 본격적으로 확대되는 시기에 맞춰 얼음정수기, 에어컨, 제습기 등을 중심으로 고객 혜택을 강화했다”고 말했다.