[헤럴드경제=나은정 기자] 배우 이미영이 과거 입술 시술 부작용으로 오랜 시간 고통받았던 사연을 처음으로 공개했다.

이미영은 지난 14일 방송된 MBN ‘당신이 아픈 사이’에 출연해 “입술 이야기는 방송에서 처음으로 고백한다. 이제는 얼마나 큰 고충이 있었는지 말씀드리고 싶다”고 말문을 열었다.

그는 과거 도톰해진 입술로 화제가 됐던 당시를 떠올리며 “원래도 입술이 도톰했는데, 30대 때 후배들이 ‘조금만 더 도톰하면 너무 섹시할 것 같다’고 하더라”면서 “그 당시에는 요즘같이 입술 필러 같은 게 없었을 때”라고 회상했다.

이어 미국에서 온 전문가를 소개받아 시술을 결정했는 이미영은 “입술 시술을 하면 예뻐질 것 같다고 했고 주입한 물질도 시간이 지나면 소변으로 다 빠진다고 해서 한 번 해보기로 했는데, 결과적으로는 안 빠졌다”고 털어놨다.

특히 그는 당시 의료용이 아닌 공업용 물질이 포함된 필러를 주입받았다면서 “괜찮은 줄 알고 주사 두 방을 맞았는데 입술 중앙이 아닌 양쪽에 맞아서 입술이 뒤집어졌다”고 밝혔다.

이미영은 시술로 인한 고통뿐만 아니라 악성 댓글에도 시달려야 했다. 그는 “‘입술을 왜 뒤집어 깠냐’는 비난이 쏟아졌고 작품에서도 퇴짜를 맞았다. 드라마 출연도 끊겼다. 욕도 있는 대로 먹었다”며 “나에게는 일생일대의 크나큰 실수였다. 시술의 대가가 너무 컸다”고 돌아봤다.

결국 원래 모습을 되찾기 위해 두 차례 제거 수술도 받았으나, 입술은 피부가 얇고 혈관이 많이 몰린 부위여서 수술 과정 역시 쉽지 않았다고 한다.

이미영은 “원래 상태로 완전히 회복하는 게 어렵다고 하더라”며 “그래도 지금에 만족한다. 너무 많은 고생을 했고, 지금은 다 긁어내서 내 입술”이라고 웃어보였다.

그는 “악플 때문에 너무 힘들었지만 큰 결심을 하고 이야기하게 됐다”며 “그동안 많이 후회하며 살았다. 이제는 오해하지 말고 예쁘게 봐주셨으면 좋겠다”고 당부했다.