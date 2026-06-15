국토부, 산학연관 15개 개관 참여한 TF 구성·가동

[헤럴드경제=소민호 기자] 서울 서소문 고가차도 붕괴 사고를 계기로 노후 교량 등 사회기반시설(SOC) 철거과정의 안전관리를 강화하기 위한 ‘민관합동 해체공사 안전관리 TF’가 가동된다.

국토교통부는 16일 오후 서울에서 15개 산·학·연·관 전문가들이 참여하는 TF 착수 회의를 개최하고 안전관리 강화 방안에 대한 의견 공유와 함께 향후 TF 운영방안을 논의한다고 밝혔다.

TF에는 대한건설협회를 비롯, 대한전문건설협회, 한국시설안전협회, 한국건설기술인협회, 한국건설엔지니어링협회, 대한토목학회, 한국건설안전학회, 한국건설기술연구원, 국토연구원, 국토안전관리원, 한국도로공사, 건설엔지니어링, 종합·전문건설, 안전진단 업체 등이 참여한다.

국토부 기술안전정책관을 단장으로 하는 TF는 노후 시설물 안전진단부터 해체공사의 설계·시공·감리 단계별 안전관리 체계 전반에 대해 검토하게 된다. 국토부는 설계, 시공·감리, 안전진단, 제도지원 등 4개 분과로 나눠 해체설계의 방법과 절차, 안전진단 실효성, 해체공사업 자격요건 등을 두루 논의하고 근본적 개선방안을 마련한다.

김명준 국토부 기술안전정책관은 “작년 11월 7명의 사망자가 발생한 울산 화력발전소 해체공사 붕괴사고에 이어 지난달에도 서울 서소문 고가차도 해체공사에서 또다시 인명사고가 발생했다”면서 “해체공사의 위험성과 관리강화 필요성을 엄중히 인식하고 실효성 있는 안전관리 대책을 속도감 있게 마련할 수 있도록 하겠다”고 말했다.