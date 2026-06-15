17일 문수체육관…100개 기업 참여 현장채용 면접, 취업역량 강화 지원

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 2026년 울산 일자리박람회가 17일 오전 10시 문수체육관에서 열려 지역 고용시장 활성화와 구인·구직난 해소가 기대되고 있다.

이번 박람회는 울산시와 IBK기업은행, 고용노동부 울산지청, 울산지방중소벤처기업청, 5개 구·군이 주최하고 울산경제일자리진흥원, 한국산업인력공단, 한국장학재단, 울산상공회의소가 주관한다.

이날 행사에는 지역 내 우수기업 100개사(현장참여 65개, 온라인참여 35개)가 참여해 1대1 현장면접을 통해 590명 규모의 인재를 채용할 계획이다. 자동차·조선·석유화학 등 지역 주력산업을 비롯한 서비스업, 보건업 등 다양한 업종의 기업들이 참여해 구직자들에게 폭넓은 취업 기회를 제공할 예정이다.

또한 ▷울산형 특화 인공지능 연결(AI 매칭) ▷울산형 일자리 상담(JOB컨설팅) ▷울산형 미래산업 개발자 전시관 ▷울산 주력·미래산업 일자리 공연(JOB 콘서트) 등 구직자들의 취업역량 강화와 활력을 돋우기 위한 부대행사도 열린다.

울산시 관계자는 “이번 행사가 구직자에게는 역량과 적성에 부합하는 양질의 일자리를 제공하고, 기업에는 당면한 구인난을 해소할 수 있는 기회가 될 것”이라며 많은 참여를 기대했다.