차량 정보‧결제 수단 사전 등록 시 하이패스처럼 무정차 통과 정보무늬(QR코드) 등 사전결제 지원...장소 상관 없이 정산 가능

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 용산구(구청장 박희영)가 15일부터 구 종합행정타운 부설주차장(녹사평대로 150, 지하 2~5층)에 ‘비대면 스마트 주차정산 시스템’을 적용‧운영한다.

비대면 사전정산 및 하이패스 결제 방식을 구축해 별도 정산 대기 없이 차량 인식만으로 신속하게 출차가 가능해졌다.

기존에는 주차 요금을 정산하기 위해 청사 내부에 설치한 사전 무인정산기(키오스크)를 직접 찾아 줄을 서야하는 번거로움이 있었다. 무인정산기 이용이 몰리는 혼잡 시간대에는 출구 주변으로 연쇄적인 정체와 출차 지연이 반복돼 왔다.

이번 본격 도입한 시스템의 핵심은 ‘무정차 자동 결제’다. 주차장 이용객이 차량 정보와 결제 수단을 사전에 등록하면 출구를 통과하는 순간 자동으로 요금이 결제된다. 구 관계자는 “고속도로 하이패스처럼 정차 없이 주차장을 빠져나갈 수 있다”라고 설명했다.

경차, 친환경, 유공자, 복지 등 일반 할인차량도 시스템에서 자동 할인 혜택 적용이 가능하다. 단, 기타 할인대상 차량은 출구 무인정산기를 이용해야 한다.

사전등록을 하지 않은 이용객을 위한 비대면 결제 수단도 다양해졌다. 구청사 내부에 배치한 정보무늬(QR코드)를 스마트폰으로 읽히면 별도의 복잡한 절차 없이 주차 요금을 미리 정산할 수 있다. 기존 실물 사전정산기 외에도 컴퓨터와 스마트폰을 통한 비대면 결제를 전면 지원해 이용객은 출차하기 전이라면 장소에 구애받지 않고 언제 어디서나 편리하게 요금을 정산할 수 있다.

구는 이번 스마트 주차 시스템 도입으로 출차 대기 시간이 크게 단축돼 종합행정타운 주변의 교통 흐름이 크게 개선될 것으로 본다. 불필요한 접촉을 최소화하는 비대면 행정서비스를 구현하면서 부설주차장 운영의 효율성과 정확성도 함께 높아질 것으로 기대한다.

박희영 용산구청장은 “용산구 종합행정타운을 방문하는 구민과 민원인 등이 가장 먼저 겪는 주차 불편을 해소하기 위해 스마트 주차 시스템을 도입했다”며 “보다 편리하고 신속한 주차 환경을 제공해 행정서비스 만족도를 높이는 것은 물론, 이태원 일대를 찾는 방문객들의 편의 증진에도 기여해 지역경제 활성화에 도움이 되길 바란다”고 밝혔다.