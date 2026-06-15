조승래 “선거 한창인데 ‘총리직 그만두고 당권 도전한다’는 기사 나와”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 김영배 더불어민주당 의원은 15일 조승래 사무총장이 김민석 국무총리를 비판적으로 언급한 데 대해 “약간 거칠다고 생각했다”, “썩 그렇게 좋지 않다고 생각했다”고 했다.

김 의원은 이날 오전 YTN 라디오 ‘장성철의 뉴스명당’에서 “현재 지도부가 이번 (국회의원) 재보궐선거하고 지방선거 (결과에 대한) 비판에 자유로울 수 없다. 책임이 상당 부분 있다고 생각하기 때문에 좀 더 통합적이고 겸손했으면 좋겠다”며 이같이 말했다.

앞서 조 사무총장은 전날 국회에서 열린 기자간담회에서 “선거가 한창 진행 중인데 ‘총리직을 그만두고 당권에 도전한다’는 기사가 선거에 어떤 영향을 줬겠나”라며 “당사자들이 부인을 안 해서 사실로 받아들이는데 그게 과연 적절했는지 평가해 볼 필요가 있다”고 말했다. 오는 8월 전당대회 출마 가능성이 언급되는 김 총리를 겨냥한 것으로 해석됐다.

이에 김 의원은 “앞으로 우리 당의 리더들이 통합적이고 혁신적인 쪽으로 언어도 쓰고 행동도 하고 하기를 좀 바라고 있다”고 지적했다.

김 의원은 ‘정청래 대표가 이재명 대통령이 외국만 나가면 꼭 당내 현안 문제에 대해 얘기하고 분란을 일으킨다는 비판에 대해 어떻게 생각하냐’는 질문에는 “조금 아쉬운 측면이 있다”며 “당과 청와대와 정부가 같이 좀 더 시스템적으로 이런 부분은 개선하기 위한 노력이 필요하다”고 말했다.

‘대통령 마음은 정 대표보다는 김 총리에게 있고, 이 대통령은 정 대표가 차기 전당대회에 출마하면 안 된다고 생각한다’는 해석과 관련해서는 “저도 사실은 대통령께서 김 총리한테 조금 더 마음이 있지 않나, 이런 느낌은 가지긴 했다”면서도 “그러나 그렇다고 (이 대통령이) 정 대표에게 ‘빨리 사퇴하고 전당대회 불출마해라’, 이렇게까지 나가실 리는 만무하다”고 말했다.