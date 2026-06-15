소비자가 677만원의 5% 적립…삼성서울병원 소아청소년센터 지원

[헤럴드경제=홍석희 기자] 시몬스는 삼성서울병원 소아청소년센터를 지원하는 신규 ESG 프로젝트 ‘하이파이브 셰어링 프로젝트’를 시작한다고 15일 밝혔다.

이번 프로젝트는 시몬스의 대표 매트리스 컬렉션 ‘뷰티레스트’ 가운데 ‘에디슨’ 슈퍼싱글 사이즈 판매액 일부를 기부금으로 적립하는 방식이다. 해당 제품이 판매될 때마다 소비자가격의 5%가 삼성서울병원 소아청소년센터에 기부된다.

에디슨 슈퍼싱글 사이즈의 소비자가격은 677만원이다. 제품 1개가 판매될 때마다 33만8500원이 기부금으로 쌓인다. 시몬스는 할인 등 프로모션이 반영된 최종 판매가가 아니라 소비자가격을 기준으로 기부금을 산정하기로 했다.

누적 기부금은 삼성서울병원 소아암 및 중증 희귀·난치성 질환 환아의 치료와 소아청소년센터 환경 개선 등에 쓰일 예정이다.

이번 프로젝트는 2023년 진행한 ‘뷰티레스트 1925’ 프로젝트에 이은 후속 ESG 프로젝트다. 뷰티레스트 1925 프로젝트는 약 2년간 3000개 이상의 판매고를 올렸고, 6억원 이상의 기금을 조성했다. 해당 기금은 지난해 5월 문을 연 삼성서울병원 소아청소년센터 리모델링에 사용됐다.

시몬스는 삼성서울병원과 2020년부터 기부를 이어오고 있다. 코로나19 확산 초기 소아암 및 중증 희귀·난치성 질환 환아를 위해 3억원을 기부한 것을 시작으로, 올해까지 7년간 매년 3억원씩 총 21억원을 기부했다. 시몬스에 따르면 이를 통해 230여명의 환아가 치료를 받았다.

시몬스는 이번 프로젝트와 함께 캠페인 영상과 주제곡 ‘아임 유어 스프링맨’도 공개했다. 영상은 투병 중인 소녀가 매트리스 속 캐릭터 ‘스프링맨’과 만나 학교와 놀이터 등을 함께 다니는 장면을 담았다. 영상 후반에는 소녀와 스프링맨이 하이파이브를 나누는 장면을 통해 구매가 환아 지원으로 이어진다는 메시지를 전달한다.