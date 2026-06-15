[헤럴드경제 스포츠팀=이강래 기자] 김효주-최혜진 조가 LPGA 투어 유일의 단체전인 다우 챔피언십(총상금 330만달러)에서 아쉬운 준우승을 기록했다.

김-최 조는 15일(한국시간) 미국 미시간주 미들랜드의 미들랜드 컨트리클럽(파70)에서 포볼 방식(각자 경기한 후 좋은 스코어를 팀 성적으로 집계하는 방식)으로 열린 대회 최종일 경기에서 보기 없이 5언더파 65타를 합작했으나 최종 합계 15언더파 265타로 2타 차 준우승을 거뒀다.

우승은 지나 김-야나 윌슨(이상 미국) 조에게 돌아갔다. 김효주-최혜진 조에 1타 차로 뒤진 채 최종라운드에 나선 지나-야나 조는 보기 없이 이글 1개와 버디 6개를 잡아내며 8언더파 62타를 때려 최종 합계 17언더파 263타로 우승을 차지했다.

‘팀 롯데’로 팀명을 정한 김효주-최혜진 조는 두려움 없는 플레이가 요구되는 베스트 볼 방식의 최종 라운드에서 깔끔하고 침착하며 끈질긴 플레이로 기대에 부응했다. 18홀 동안 보기 없이 버디만 5개를 잡아내며 단 한 홀도 낭비하지 않았다. 하지만 그들보다 더 강한 기세로 몰아친 팀을 만난 게 불운이었다.

김-최 조는 2번 홀(파4)에서 첫 버디를 잡아내며 시동을 걸었으며 이후 안정적으로 파 행진을 이어갔다. 두 선수는 7번 홀(파3)에서 두번째 버디를 잡아내며 분위기를 바꾼 뒤 8번 홀(파4)에서 연속 버디를 낚아 전반에 3타를 줄였다. 김-최 조는 그러나 치열한 우승 경쟁이 펼친 후반 9홀에 버 2개에 그쳐 역전 우승을 허용했다.

김효주는 이번 대회에서 시즌 3승째를 노렸으나 준우승에 만족해야 했다. 지난 2022년 LPGA투어 진출 후 첫 승을 노린 최혜진은 우승 기회를 다음으로 넘겨야 했다. 최혜진은 이번 준우승으로 올시즌 3번째 톱10에 진입했다.

대회 2연패에 도전한 이소미-임진희 조는 마지막 날 9언더파 61타를 합작해 최종 합계 14언더파 266타로 앨리슨 리-릴리아 부(이상 미국) 조와 함께 공동 3위에 올랐다.

김아림-윤이나 조는 5언더파 65타를 기록해 최종 합계 11언더파 269타로 이와이 아키에-이와이 치지(이상 일본) 조와 함께 공동 7위를 기록했다.

세계랭킹 1위 넬리 코다(미국)는 올리비아 코와(독일)과 함께 4언더파 68타를 쳐 최종 합계 8언더파 272타로 고진영-하타오카 나사(일본) 조 등과 함께 공동 17위에 자리했다.