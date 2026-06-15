[헤럴드경제=함영훈 기자] 강릉시의 출생과 혼인 신고가 동반 상승했다. 강릉시는 지속가능한 인구 활력이 이어지도록 강릉단오제때 혼인 출산 정책 홍보를 강화하기로 했다.

15일 행정안전부 주민등록 인구통계에 따르면 강릉시 출생아 수는 2025년 811명을 기록해 전년 대비 47명 증가했으며, 2026년 5월 기준 출생아 수 역시 388명을 기록해 전년 같은 기간보다 65명 늘었다.

혼인 건수 또한 2023년 626건에서 2025년 749건으로 2년 연속 증가하며 출산율 반등을 이끄는 든든한 기반이 되고 있다.

강릉시는 이러한 긍정적인 변화의 흐름을 이어가기 위해 시민들이 놓치기 쉬운 다양한 생애주기별 지원 정책을 한눈에 확인할 수 있는 ‘임신·출산·보육 서비스 안내 리플릿’을 새롭게 제작했다. 해당 리플릿에는 임신·출산·보육 분야의 주요 지원사업과 혜택을 수요자 중심으로 알기 쉽게 정리해 예비 부모와 육아 가정의 필수 지침서가 될 전망이다.

강릉시는 15일부터 열리는 ‘2026 강릉단오제’ 현장에서 시민들에게 밀착해 다가간다. 단오행사장 종합안내소 앞에서 강릉시여성단체협의회와 함께 ‘유아차 대여 부스’를 운영하며 방문객들에게 미아방지 팔찌와 새롭게 제작한 맞춤형 정책 리플릿을 배부하고 지원 정책을 적극 홍보할 계획이다.