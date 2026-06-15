양당 격차 6.3%p 벌어져, 오차범위 밖

李대통령 지지도 4주 연속 내림세

“정국 혼란과 경제 악재 영향”

지난 14일 나경원 국민의힘 의원이 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 규탄하는 ‘개표소 봉쇄 시위’가 이어지고 있는 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 태극기를 그리고 있다. [연합]
지난 14일 나경원 국민의힘 의원이 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 규탄하는 ‘개표소 봉쇄 시위’가 이어지고 있는 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 태극기를 그리고 있다. [연합]

[헤럴드경제=양대근 기자] 더불어민주당이 이재명 정부 들어 최저치를 기록하며 국민의힘에 지지도 역전을 허용했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 11~12일 전국 18세 이상 1002명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서 더불어민주당이 전주 조사 대비 3.8%p 내린 38%를 기록했다. 같은 조사에서 지난해 8월 이후 10개월 만에 30%대로 내려앉은 것으로, 현 정부 들어 최저치다.

반면 국민의힘은 직전 대비 3.2%p 오른 44.3%로 현 정부 들어 최고치를 나타냈다.

리얼미터 측은 “(국민의힘이) 선관위 국정조사·특검법 발의 등 부실 선거 사태에 강경 대응을 주도하며 진보·중도층과 20대 청년층의 지지를 흡수한 것으로 풀이된다”고 밝혔다. 아울러 민주당에 대해서는 “지방선거 결과 책임론과 선거 부실 관리 사태를 둘러싼 공방 속 정청래 대표 리더십 논란 및 퇴진론 등 당내 계파 갈등이 격화하며 경기·인천, 호남권, 진보층 등 주요 지지층에서 이탈이 두드러졌다”고 설명했다.

같은 조사에서 조국혁신당은 0.9%p 오른 3.7%, 개혁신당은 0.3%p 오른 2.8%, 진보당은 0.1%p 높아진 1.2%였다. 무당층은 0.2%p 늘어난 7.8%로 집계됐다.

한편 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 8~12일 동안 전국 만 18세 이상 유권자 2515명을 대상으로 조사한 결과 이재명 대통령 국정 수행 긍정 평가는 전주보다 3.7%p 하락한 51.5%를 기록했다. 같은 조사에서 4주 연속 내림세다. 부정 평가는 44.2%로 3.2%p 상승했다. ‘잘 모르겠다’는 4.3%였다.

리얼미터 측은 “전국적인 6·3지방선거 투표용지 부족 및 개표 오류 파장으로 대학가 시국선언을 비롯한 중앙선거관리위원회 부실 관리 책임론이 정국 혼란으로 확산했다”며 “고환율·고물가 등 경제 악재로 민생부담이 가중되며 긍정 평가 하락세가 이어졌다”고 밝혔다.

두 조사는 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 실시됐다.

정당 지지도 조사 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p, 응답률은 3.8%다. 대통령 지지율 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p, 응답률은 4.3%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하면 된다.


bigroot@heraldcorp.com