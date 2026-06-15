양당 격차 6.3%p 벌어져, 오차범위 밖 李대통령 지지도 4주 연속 내림세 “정국 혼란과 경제 악재 영향”

[헤럴드경제=양대근 기자] 더불어민주당이 이재명 정부 들어 최저치를 기록하며 국민의힘에 지지도 역전을 허용했다는 여론조사 결과가 15일 나왔다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 11~12일 전국 18세 이상 1002명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서 더불어민주당이 전주 조사 대비 3.8%p 내린 38%를 기록했다. 같은 조사에서 지난해 8월 이후 10개월 만에 30%대로 내려앉은 것으로, 현 정부 들어 최저치다.

반면 국민의힘은 직전 대비 3.2%p 오른 44.3%로 현 정부 들어 최고치를 나타냈다.

리얼미터 측은 “(국민의힘이) 선관위 국정조사·특검법 발의 등 부실 선거 사태에 강경 대응을 주도하며 진보·중도층과 20대 청년층의 지지를 흡수한 것으로 풀이된다”고 밝혔다. 아울러 민주당에 대해서는 “지방선거 결과 책임론과 선거 부실 관리 사태를 둘러싼 공방 속 정청래 대표 리더십 논란 및 퇴진론 등 당내 계파 갈등이 격화하며 경기·인천, 호남권, 진보층 등 주요 지지층에서 이탈이 두드러졌다”고 설명했다.

같은 조사에서 조국혁신당은 0.9%p 오른 3.7%, 개혁신당은 0.3%p 오른 2.8%, 진보당은 0.1%p 높아진 1.2%였다. 무당층은 0.2%p 늘어난 7.8%로 집계됐다.

한편 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 8~12일 동안 전국 만 18세 이상 유권자 2515명을 대상으로 조사한 결과 이재명 대통령 국정 수행 긍정 평가는 전주보다 3.7%p 하락한 51.5%를 기록했다. 같은 조사에서 4주 연속 내림세다. 부정 평가는 44.2%로 3.2%p 상승했다. ‘잘 모르겠다’는 4.3%였다.

리얼미터 측은 “전국적인 6·3지방선거 투표용지 부족 및 개표 오류 파장으로 대학가 시국선언을 비롯한 중앙선거관리위원회 부실 관리 책임론이 정국 혼란으로 확산했다”며 “고환율·고물가 등 경제 악재로 민생부담이 가중되며 긍정 평가 하락세가 이어졌다”고 밝혔다.

두 조사는 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 실시됐다.

정당 지지도 조사 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p, 응답률은 3.8%다. 대통령 지지율 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p, 응답률은 4.3%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하면 된다.