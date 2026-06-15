[헤럴드경제=도현정 기자] JD 밴스 미국 부통령이 오는 19일 스위스에서 열리는 미국과 이란의 평화 협상 서명식에 참석할 것이라 밝히면서, 도널드 트럼프 미국 대통령이 직접 참석하는 방안도 열려있다고 전했다.

밴스 부통령은 14일(현지시간) 폭스뉴스와의 전화 인터뷰에서 서명식 참석에 대한 질문에 “서명식에 누가 참석할지에 대한 세부 일정은 아직 조율 중”이라며 “나는 분명히 참석할 계획이지만, 대통령이 직접 참석하는 것도 가능하다”라고 말했다.

미국과 이란은 이날 종전 협정이 체결됐고, 오는 19일 공식 서명식이 열릴 것이라 밝혔다. 도널드 트럼프 미국 대통령과 중재국인 파키스탄의 셰바즈 샤리프 총리가 이 같은 내용을 각자 사회관계망서비스(SNS)에 게시했고, 이란 외무부도 이어 종전 양해각서(MOU)에 합의했다고 밝혔다.

트럼프 대통령이 서명식에 참석한다면, 오는 15일부터 17일까지 프랑스에서 열리는 주요 7개국(G7) 정상회의 참석 이후 백악관으로 돌아왔다가 다시 스위스로 가서 서명식에 참석할 것으로 보인다.