[헤럴드경제=나은정 기자] 지난해 1학기 동안 정신건강 문제로 병원에 입원한 초·중·고등학생이 1200명을 넘어선 것으로 나타났다. 정신질환으로 인해 장기 결석을 하게 되면서 결국 유급으로 이어지는 등 학교 생활에도 큰 영향을 미치는 것으로 조사됐다.

15일 한국교육개발원(KEDI)이 17개 시도교육청을 통해 2025년 1학기에 입원한 전국 초·중·고 학생 현황을 조사한 결과, 정신건강 질환을 이유로 입원한 사람은 모두 1268명으로 집계됐다.

학생 병상이 부족해 실제 입원이 필요한 학생들이 입원하지 못하고 있는 상황을 고려하면 해당 수치는 실제 규모를 모두 반영하지 못한 최소치일 가능성이 있다고 한국교육개발원은 설명했다. 조사가 한 학기에 한정된 만큼 연간 입원 학생 수도 최소 2000명은 넘어설 것으로 추정된다.

학급별로는 중학생이 602명으로 가장 많았고 고등학생 569명, 초등학생 97명 순으로 나타났다. 지역별로는 경기 지역이 266명으로 가장 많았고 서울(169명), 경남(141명), 부산(128명), 대구(97명), 인천(87명)이 뒤를 이었다.

정신건강 문제로 입원한 학생들은 장기간 학교를 결석하는 경우가 많았다. 이들의 한 학기 평균 결석일은 31.5일이었고 이 가운데 정신건강의학과 입원으로 인한 결석은 평균 20.9일이었다.

전체의 55.3%(701명)는 결석일이 30일 이하였지만, 60일을 넘긴 학생도 8.8%(111명)에 달했다. 현행 초·중등교육법 시행령에 따르면 연간 수업일의 3분의 2 이상을 출석해야 다음 학년으로 진급이 가능해, 결석일 60일을 초과한 학생들은 유급될 가능성이 높다.

실제로 정신건강 문제는 학생 유급의 가장 큰 원인으로 꼽혔다. 한국교육개발원에 따르면 지난해 1학기 유급한 초·중·고등학생은 총 576명으로, 이 중 123명(21.5%)이 정신건강 문제를 유급 사유로 들었다.

이는 학교 부적응(114명), 유학(99명), 미인가 대안교육 시설 재학(60명) 등 다른 사유보다 많은 것이었다.

한국교육개발원은 “학교 부적응, 등교 거부 등 다른 사유도 마음 건강의 문제와 매우 밀접한 관련이 있다”며 정신건강이 학생들의 유급에 직간접 원인이 되고 있다고 해석했다.