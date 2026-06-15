구, 서울시 동행센터 운영 성과평가서 첫 우수 자치구 선정 복지사각지대 발굴부터 민관협력까지 전 분야 고른 성과

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석)가 서울특별시 주관 ‘2025년 자치구 동행센터 운영 성과평가’에서 ‘우수 자치구’로 선정됐다.

구가 동행센터 운영 성과를 인정받아 우수 자치구로 이름을 올린 것은 이번이 처음이다.

동행센터는 동 단위 지역사회 안에서 공공과 민간이 함께 협력하는 복지·건강 중심의 통합복지 전달체계다.

시는 이번 평가에서 25개 자치구를 대상으로 지난 1년간 동행센터 운영 전반을 확인했다.

3개 분야 9개 항목 20개 지표를 평가, 구는 ▷복지전달체계 운영 성과 ▷복지사각지대 발굴 ▷사례관리 ▷민관협력 ▷건강관리 사업 등에서 두루 좋은 평가를 받았다.

그간 구는 복지사각지대 발굴 및 지원, 맞춤형 모니터링, 통합사례관리, 민관협력 네트워크 운영 등 동행센터 핵심 사업을 내실 있게 추진해왔다.

특히 주민 중심의 복지전달체계를 강화하고 현장 밀착형 복지 행정을 펼쳤는데 이 점이 이번 평가에서 높은 점수를 받았다.

구 관계자는 “이번 수상을 동력 삼아 동행센터 기능을 한층 강화하고 지역 중심의 촘촘한 복지안전망을 구축하는 데 더욱 최선을 다하도록 하겠다”고 말했다.