12일 강북종합체육센터·미아3재정비촉진구역·신청사 건립 현장 방문 사업 추진 상황 직접 확인... 민생·도시발전 현안 살펴

[헤럴드경제=박종일 선임기자]정창수 강북구청장 당선인이 12일 강북종합체육센터, 미아3재정비촉진구역, 신청사 건립 현장 등 지역 주요 시설과 사업 현장을 방문해 운영 현황과 추진 상황을 점검했다.

이번 현장 방문은 주민 생활과 밀접한 주요 공공시설 및 도시개발 사업 현장을 직접 살펴보고, 관계 부서와 현장 관계자들의 의견을 청취하며 향후 구정 운영 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

정 당선인은 이날 강북종합체육센터를 시작으로 미아3재정비촉진구역과 신청사 건립 현장을 차례로 방문했다. 각 현장에서는 담당 부서의 사업 현황 보고를 받은 뒤 시설을 둘러보고 관계자들과 대화를 나누며 주요 현안과 개선 과제에 대해 의견을 교환했다.

첫 방문지인 강북종합체육센터에서는 시설 운영 현황을 점검, 수영장 공사 현장을 살펴보며 공사 진행 상황과 향후 운영 계획에 대한 설명을 들었다. 정 당선인은 주민들이 보다 안전하고 쾌적하게 체육시설을 이용할 수 있도록 시설 관리와 공사 추진에 만전을 기해 줄 것을 당부했다.

이어 방문한 미아3재정비촉진구역에서는 사업 추진 현황과 향후 계획을 보고받고, 지역 발전과 주거환경 개선을 위한 주요 과제들을 점검했다. 특히 도시정비사업이 강북구의 핵심 현안인 만큼 관련 조직과 인력을 확충해 사업 추진을 적극 지원하고, 신속하면서도 안전하게 사업이 진행될 수 있도록 행정적 뒷받침을 강화하겠다고 말했다.

마지막으로 신청사 건립 현장을 찾은 정 당선인은 사업 추진 경과와 향후 일정 등을 보고받고 현장을 둘러봤다. 정 당선인은 “신청사가 강북구의 미래 행정 수요에 대응하는 핵심 기반 시설인 만큼 사업이 차질 없이 추진될 수 있도록 철저한 준비와 관리가 필요하다”고 밝혔다.